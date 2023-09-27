 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кадры крушения Ил-76 в Мали

Появились кадры крушения Ил-76 в Мали

Кадры крушения Ил-76 в Мали
Video

В Сети появились кадры крушения транспортного самолета Ил-76 в Мали. Крушение произошло 23 сентября.

На кадрах, которые опубликовал портал Aviation Source, видно, что самолет смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу. Однако он проехал всю ВВП и не смог остановиться. После этого самолет выехал на песочную насыпь, свалился в овраг, расположенный за взлетно-посадочной полосой, и загорелся. Самолет, по данным портала, принадлежал ВВС Мали. Самолет перевозил людей и оборудование, сообщал корреспондент France 24 в Мали Серж Даниэль.

Теги
Ил-76 Мали самолет авиакатастрофа
Материалы по теме
В Мали разбился Ил-76
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26) Инвестиции, 17:04
Кадры крушения Ил-76 в Мали Общество, 16:53
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:53
Число бойкотирующих матчи с российскими юниорами стран возросло до семи Спорт, 16:35
WSJ: Участники криптоотрасли начали готовиться к краху Binance Крипто, 16:35
Патрушева в Каире принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси Политика, 16:30
В России назвали грубым нарушением передачу Болгарией ракет для ВСУ Политика, 16:28
В Москве снизился выбор торговых помещений на первых этажах многоэтажек Недвижимость, 16:25
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Как обезопасить интернет вещей на пути к индустрии 4.0 РБК и Kaspersky, 16:24
На Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Моисееву Общество, 16:23
Власти Приднестровья сообщили о новых обломках ракеты С-300 Политика, 16:07
Начальника краснодарского управления МЧС задержали по коррупционному делу Политика, 16:05
Сына Ильи Ковальчука вызвали в юношескую сборную России по футболу Спорт, 16:01
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта» Общество, 15:59
Binance уходит из России. Почему это произошло и как быть пользователям Крипто, 15:55