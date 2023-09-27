Кадры крушения Ил-76 в Мали

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В Сети появились кадры крушения транспортного самолета Ил-76 в Мали. Крушение произошло 23 сентября.

На кадрах, которые опубликовал портал Aviation Source, видно, что самолет смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу. Однако он проехал всю ВВП и не смог остановиться. После этого самолет выехал на песочную насыпь, свалился в овраг, расположенный за взлетно-посадочной полосой, и загорелся. Самолет, по данным портала, принадлежал ВВС Мали. Самолет перевозил людей и оборудование, сообщал корреспондент France 24 в Мали Серж Даниэль.