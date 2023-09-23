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В Мали разбился Ил-76

На севере-востоке Мали разбился Ил-76
Самолет совершил аварийную посадку и загорелся в районе аэропорта города Гао, сообщил корреспондент France 24 Серж Даниэль. Инцидент произошел в районе вооруженного конфликта между армией Мали и повстанцами-сепаратистами
Фото: arabicafrica / Telegram
Фото: arabicafrica / Telegram

Возле аэропорта города Гао на северо-востоке Мали разбился и загорелся самолет, передает местное издание Malijet. Других деталей оно не приводит. 

Корреспондент France 24 в Мали Серж Даниэль в своем Twitter написал, что, по его данным, речь идет о самолете Ил-76, который совершил аварийную посадку и загорелся в конце взлетно-посадочной полосы.

Даниэль утверждает, что речь идет о самолете с регистрационным номером TZ98, который перевозил людей и оборудование. На месте были слышны звуки взрывов, отметил журналист.

Военкор Чингис Дамбиев в своем телеграм-канале заявил, что самолет, предположительно, принадлежал белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways и выполнял рейс в интересах ООН.

РБК направил запрос в авиакомпанию Rubystar Airways.

О том, что борт использовался местными силами, сообщил в своем канале военкор Юрий Котенок. Он также заявил, что предположения о том, что самолет имел отношение к ЧВК «Вагнер», не подтверждаются.

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Мали, где в 2021 году произошел военный переворот, находится в состоянии вооруженного конфликта. На северо-востоке страны идут бои между армией страны и повстанческими группами из числа сепаратистов-туарегов.

Последние в середине сентября захватили ключевой город в этом регионе – Бурем, расположенный между Гао и Тимбукту. Кроме того, 19 сентября армия Мали сообщала о потерях в своих рядах, а также о том, что был сбит их военный самолет.

Как отмечает France 24, конфликт, вспыхнувший в конце лета, отчасти связан с уходом миротворческий миссии ООН, которая в последние годы поддерживала там стабильную обстановку.

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