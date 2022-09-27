РЖД вернет деньги за билеты мобилизованным гражданам

Мобилизованные смогут вернуть без потери средств билеты на поезда дальнего следования и электрички, в том числе купленные по «невозвратному» тарифу. Для этого нужно будет предъявить документ, подтверждающий призыв

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Мобилизованным россиянам вернут деньги за неиспользованные билеты на поезда или электрички, сообщила в телеграм-канале пресс-служба РЖД.

«Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по «невозвратному» тарифу», — говорится в сообщении компании.

Вернуть деньги за билеты смогут и те граждане, которые собирались отправиться в совместную поездку с мобилизованным.

Сдать билеты можно в железнодорожной кассе. Для этого нужно будет показать документ, удостоверяющий личность, и повестку или мобилизационное предписание, где указаны сроки явки на сборный пункт. Возврат средств осуществляется как за билеты на поезда дальнего следования, так и за билеты или абонементы на пригородные поезда.

Полностью вернуть деньги за билеты гражданам, подлежащим призыву, ранее пообещал и «Аэрофлот». Для возврата средств также нужно будет предъявить документы, подтверждающие призыв. Сдать билеты без потери денег смогут и те, кто собирался лететь вместе с попадающим под частичную мобилизацию родственником.

Аналогичный порядок возврата распространяется и на авиакомпанию «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Вынужденный возврат билетов пассажирам, которым придется отменить полет в связи с мобилизацией, и их попутчикам также оформит авиакомпания S7.