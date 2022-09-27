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Стрельба в ижевской школе ,  
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Бастрыкин лично проинспектировал подвергшуюся нападению школу в Ижевске

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: СК РФ)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл и Ижевск, где вместе со следователями осмотрел школу № 88, в которой накануне в результате вооруженного нападения и стрельбы погибли 17 человек, среди них — 11 детей. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«Бастрыкин совместно со следственной группой лично осмотрел место трагедии, в том числе здание образовательного учреждения и прилегающую территорию», — говорится в сообщении.

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В ходе осмотра Бастрыкин дал следователям и криминалистам «конкретные поручения по сбору и фиксации необходимых доказательств и назначении экспертных исследований».

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С оружием в школу пришел бывший ученик этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения. Он был вооружен двумя пистолетами, переделанными из травматического оружия и большим количеством снаряженных патронами магазинов. Казанцев прошел в здание, убил двух охранников, после чего открыл огонь по школьникам и учителям.

Он покончил с собой в одном из кабинетов школы.

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Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения» более десяти лет. СК также проверит, был ли он приверженцем неофашистских взглядов и нацистской идеологии, поскольку в школу он пришел в футболке со свастикой.

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По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК (незаконное приобретение или ношение огнестрельного оружия).

Теги
Ижевск стрельба в школе Александр Бастрыкин
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