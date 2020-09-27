Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Президент Азербайджана заявил о жертвах среди мирных жителей и военных Политика, 11:23 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 сентября Общество, 11:13 Омбудсмен Карабаха заявил о гибели женщины и ребенка при обстреле Политика, 11:03 Смертельная кибератака и узда для Big Tech: дайджест Индустрии 4.0 Индустрия 4.0, 11:00  «Сколково», «Виселица», DS Zombie: какие коктейли попробовать в Москве Стиль, 10:59 Шесть трендов рынка труда посткарантинной эпохи Pro, 10:58 Гол «Далласа» в овертайме не позволил «Тампе» выиграть Кубок Стэнли Спорт, 10:54 В Москве выявили более 2 тыс. заболевших COVID впервые с начала июня Общество, 10:52 В МИД России заявили о необходимости прекратить огонь в Карабахе Политика, 10:51 Как инвестиционные компании управляют капиталами состоятельных людей РБК и Refinitiv, 10:50 В России выявили наибольшее с середины июня число новых заражений COVID Общество, 10:49 В России за сутки от коронавируса умерли 99 человек Общество, 10:43 Россиянин Тухугов проиграл раздельным решением канадцу на турнире UFC Спорт, 10:33 В Нагорном Карабахе объявили военное положение Политика, 10:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 сентября

В Москве досрочно включат отопление; Россия возобновила полеты в Южную Корею; в Белоруссии рост заболеваемости связали с протестами; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,151 млн человек (плюс 7867 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 20 324 человек (плюс 99 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 943 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • За прошедшие сутки в Москве коронавирусная инфекция подтвердилась у 2016 человек. Это максимум почти за четыре месяца. Последний раз больший суточный прирост фиксировался 2 июня. 24 сентября в столице выявили 1050 новых случаев заражения. Таким образом, за четыре дня суточный прирост заболевших ускорился почти вдвое. 
  • Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном начале отопительного сезона в городе с 28 сентября. Он объяснил это решение тем, что с завтрашнего дня почти 2 млн москвичей должны уйти на самоизоляции в соответствии с выпущенными ранее рекомендациями.
  • Россия с 27 сентября возобновила авиасообщение с Южной Кореей. В «Аэрофлоте» уточнили, что самолеты начнут летать в Сеул с 1 октября.
Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Пожизненный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован у человека, переболевшего COVID-19 в тяжелой форме при определенных особенностях иммунной системы, заявил директор новосибирского центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов. Он также сказал, что после первого ввода вакцины «Вектора» антитела к коронавирусу формируются в течение двух недель.
  • Роспотребнадзор провел проверку соблюдения противоэпидемических мер в театрах Москвы и нашел нарушения в доме культуры им. Зуева. Учреждению грозит штраф до 500 тыс. руб.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 32,4 млн, из них более 985 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 32,8 млн человек, из них 994 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,9 млн), на третьем — Бразилия (более 4,6 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 799 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Власти должны ввести режим самоизоляции на территории всей Франции перед католическим Рождеством, чтобы избежать резкого роста заболеваемости коронавирусом, особенно среди пожилых людей. С таким мнением выступили лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2019 года француженка Эстер Дюфло и индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи в колонке для газеты Le Monde.
  • От британской фармкомпании AstraZeneca потребовали раскрыть данные о странных симптомах, которые наблюдались у испытателей их вакцины от COVID-19. Эксперты нашли несоответствии в отчетах компании и Оксфордского университета.
  • В Минздраве Белоруссии рост заболеваемости коронавирусной инфекции в стране связали с протестной активностью. Глава ведомства Дмитрий Пиневич заявил, что демонстранты не соблюдают социальную дистанцию.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор
Юлия Сапронова
Китай коронавирус главные новости последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter