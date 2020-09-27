Пандемия коронавируса , 27 сен, 11:13
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 сентября
В Москве досрочно включат отопление; Россия возобновила полеты в Южную Корею; в Белоруссии рост заболеваемости связали с протестами; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,151 млн человек (плюс 7867 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 20 324 человек (плюс 99 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 943 тыс. заболевших.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- За прошедшие сутки в Москве коронавирусная инфекция подтвердилась у 2016 человек. Это максимум почти за четыре месяца. Последний раз больший суточный прирост фиксировался 2 июня. 24 сентября в столице выявили 1050 новых случаев заражения. Таким образом, за четыре дня суточный прирост заболевших ускорился почти вдвое.
- Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном начале отопительного сезона в городе с 28 сентября. Он объяснил это решение тем, что с завтрашнего дня почти 2 млн москвичей должны уйти на самоизоляции в соответствии с выпущенными ранее рекомендациями.
- Россия с 27 сентября возобновила авиасообщение с Южной Кореей. В «Аэрофлоте» уточнили, что самолеты начнут летать в Сеул с 1 октября.
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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Пожизненный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован у человека, переболевшего COVID-19 в тяжелой форме при определенных особенностях иммунной системы, заявил директор новосибирского центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов. Он также сказал, что после первого ввода вакцины «Вектора» антитела к коронавирусу формируются в течение двух недель.
- Роспотребнадзор провел проверку соблюдения противоэпидемических мер в театрах Москвы и нашел нарушения в доме культуры им. Зуева. Учреждению грозит штраф до 500 тыс. руб.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 32,4 млн, из них более 985 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 32,8 млн человек, из них 994 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,9 млн), на третьем — Бразилия (более 4,6 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 799 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
- Власти должны ввести режим самоизоляции на территории всей Франции перед католическим Рождеством, чтобы избежать резкого роста заболеваемости коронавирусом, особенно среди пожилых людей. С таким мнением выступили лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2019 года француженка Эстер Дюфло и индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи в колонке для газеты Le Monde.
- От британской фармкомпании AstraZeneca потребовали раскрыть данные о странных симптомах, которые наблюдались у испытателей их вакцины от COVID-19. Эксперты нашли несоответствии в отчетах компании и Оксфордского университета.
- В Минздраве Белоруссии рост заболеваемости коронавирусной инфекции в стране связали с протестной активностью. Глава ведомства Дмитрий Пиневич заявил, что демонстранты не соблюдают социальную дистанцию.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i