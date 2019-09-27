Новый министр культуры Украины выступил за запрет фильмов Михалкова

По его мнению, фильмы российского режиссера являются символизмом, так как он поддерживает Путина, а следовательно, и «агрессию против Украины»

Владимир Бородянский (Фото: Иван Коваленко / «‎Коммерсантъ»)

Новый министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью Би-би-си заявил о необходимости частично запретить российский медиаконтент на территории страны, поскольку он несет угрозу национальной безопасности.

Отвечая на вопрос, какие должны быть критерии для запрета фильма или сериала, министр сказал, что это определяет модель поведения человека, который создал этот продукт. «Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд», — заявил Бородянский.

По его словам, появление такого человека на украинском телевидении или радио будет являться преступлением. Министр считает, что данный вопрос необходимо урегулировать на законодательном уровне, чтобы «это была юридическая процедура».

Комментируя высказывание Бородянского, интервьюер привел в пример режиссера Никиту Михалкова и его фильм «Утомленные солнцем», снятый «когда-то давно». «Неважно, все — он человек, который упорно поддерживает режим [президента России Владимира] Путина, он человек, который поддерживает агрессию против Украины», — сказал он.