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Украинский кризис ,  
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Новый министр культуры Украины выступил за запрет фильмов Михалкова
По его мнению, фильмы российского режиссера являются символизмом, так как он поддерживает Путина, а следовательно, и «агрессию против Украины»
Владимир Бородянский (Фото: Иван Коваленко / «‎Коммерсантъ»)

Новый министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью Би-би-си заявил о необходимости частично запретить российский медиаконтент на территории страны, поскольку он несет угрозу национальной безопасности.

Отвечая на вопрос, какие должны быть критерии для запрета фильма или сериала, министр сказал, что это определяет модель поведения человека, который создал этот продукт. «Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд», — заявил Бородянский.

По его словам, появление такого человека на украинском телевидении или радио будет являться преступлением. Министр считает, что данный вопрос необходимо урегулировать на законодательном уровне, чтобы «это была юридическая процедура».

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Комментируя высказывание Бородянского, интервьюер привел в пример режиссера Никиту Михалкова и его фильм «Утомленные солнцем», снятый «когда-то давно». «Неважно, все — он человек, который упорно поддерживает режим [президента России Владимира] Путина, он человек, который поддерживает агрессию против Украины», — сказал он.

Как отметил Бородянский, фильмы Михалкова должны быть запрещены на Украине, поскольку они являются символизмом. «Этим мы говорим, что так с нами нельзя поступать. Это определение красных линий. То есть мы говорим: ты нарушаешь наши красные линии», — пояснил министр.

Затрагивая тему выступающих в Крыму артистов, Бородянский сказал, что поступающие таким образом деятели культуры одобряют «проявление его оккупации». «И такого артиста нужно запретить. Мне кажется, здесь очень понятная история», — заключил он.

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Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного на территории полуострова референдума. После этого украинские власти начали запрещать показ некоторых российских фильмов и сериалов, а также вещание ряда российских телеканалов. Помимо этого более 100 российских артистов получили запрет на въезд на территорию Украины из-за выступлений в Крыму. В 2017 году на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну книг с антиукраинским содержанием. В мае прошлого года Госкомтелерадио предложил ввести санкции против российских издательств, которые, по мнению ведомства, печатают антиукраинские книги.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Украина, Никита Михалков, запрет
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