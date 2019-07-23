На Украине кинопрокатчиков заподозрили в работе на российские спецслужбы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,30 +0,21 EUR Бирж. 70,60 -0,14 Brent 63,03 -0,60% USD Нал. 63,75 62,86 EUR Нал. 71,27 70,28 USD ЦБ 63,13 +0,15 EUR ЦБ 70,64 -0,02 EUR/USD 1,1153 -0,0055 BTC/USD Бирж. 10 031,00 -299,00 IMOEX 2 701,78 +0,65% RTSI 1 344,28 +0,23% DJIA 27 251,08 +0,29% Nasdaq 8 214,80 +0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Starbucks $95 (+5,73%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Cleveland-Cliffs $15 (+35,26%) прогноз CFRA к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Уралкалий ₽140 (+27,53%) прогноз Атон к 18.12.19
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Starbucks $95 (+5,73%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Cleveland-Cliffs $15 (+35,26%) прогноз CFRA к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Уралкалий ₽140 (+27,53%) прогноз Атон к 18.12.19
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 63,13 (+0,15) Quote, 12:22
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 70,64 (-0,02) Quote, 12:22
Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии Общество, 18:05 Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя Спорт, 18:00 «Классическая схема мошенничества»: в сети появился поддельный сайт TON Крипто, 17:57 Загитова представила фрагмент короткой программы следующего сезона Спорт, 17:45 На Камчатке двое геологов погибли после падения в ущелье Общество, 17:43 В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки Технологии и медиа, 17:40 Трамп поздравил Джонсона с победой в борьбе за пост британского премьера Политика, 17:40 Юлия Ефимова завоевала серебро на дистанции 100 м брассом на ЧМ Кванджу Спорт, 17:40 Экс-депутат Госдумы Боровой «на всякий случай» попросил убежища в США Общество, 17:34 Росстат объяснил аномальный рост притока мигрантов в начале 2019 года Экономика, 17:30 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 17:21 Синоптики предупредили об «ультраполярном» похолодании в Москве Общество, 17:15 Как дела у Неймара и Погба? Что важно знать о трансферах звезд Спорт, 17:10 «Крылья Советов» объявили о переходе капитана «Ростова» Гацкана Спорт, 17:09
Общество ,  
0 
На Украине кинопрокатчиков заподозрили в работе на российские спецслужбы
СБУ завела дело против кинопрокатчиков, которых заподозрили в незаконных связях с российскими компаниями. Суд разрешил спецслужбе получить доступ к банковским документам прокатчиков «Вольга Украина» и «Киномания»
Фото: РИА Новости

На Украине расследуют уголовное дело в отношении кинопрокатных компаний, которых заподозрили в работе на российские спецслужбы и саботаже украинских фильмов, сообщают «Українськi новини» и «Украинская правда» со ссылкой на судебные документы.

Как поясняют «Українськi новини», дело было открыто по обращению неназванного депутата Верховной рады, который сообщил СБУ, что украинский рынок кинопроката поделен между компаниями В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine и Multi Media Distribution, которые появились на украинском рынке как дочерние предприятия российских компаний, а их конечными владельцами являются российские граждане.

Депутат также сообщил СБУ, что эти компании направляют заработанные от проката «сверхприбыли» на сделки с фиктивными компаниями, а также делают «сомнительные перечисления в адрес российских компаний за прокатные права».

Кроме того, говорится в материалах дела, российские спецслужбы заставили украинских прокатчиков направлять средства «для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации».

«Получив фактическую поддержку спецслужб России, владельцы вышеупомянутых компаний используются как агенты влияния в Украине, диктуя условия на рынке киноиндустрии и саботируя продвижение и показ украинских лент», — цитируют материалы уголовного дела «Українськi новини».

Общество
Госкино Украины вновь запретило прокат сериала студии Зеленского «Сваты»

После этого СБУ обратилась в суд с просьбой предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов «Киномания» и «Вольга Украина». Суд удовлетворил обращение спецслужбы и обязал эти две компании предоставить доступ к документам, которые содержат банковскую тайну.

95% российского прокатчика «Вольгафильм» принадлежит американской Volgafilm, Inc., эта же компания — единственный владелец Volga Ukraine. О том, что «Вольгафильм» открыла дочернюю компанию на Украине, рассказывал в интервью основатель и глава кинокомпании Сергей Ершов.

РБК направил запрос в «Вольгафильм».

«Киномания» и «Вольга Украина» могут оспорить решение суда до 28 июля, поясняет украинский журнал Ain.ua. По данным издания, «Киноманию» и ранее неоднократно обвиняли в связях с российским кинопрокатчиком «Каро».

Юридическое лицо ООО «Кіноманія» зарегистрировано в 2002 году, ее конечными бенефициарами являются Татьяна и Екатерина Таруты, дочери украинского парламентария Сергея Таруты.

«Но изначально компанию запускали Олександр Ткаченко (гендиректор «1+1») и сам Сергей Тарута. До 2018 года в число миноритарных акционеров также входила кипрская компания N.S. Planet Films Ltd», — указыват Ain.ua.

В связях с «Каро» «Киноманию» также обвинял гендиректор B&H Films Distribution Богдан Барух. «Киномания» на 50% принадлежит российской дистрибьюторской компании «Каро». При ее посредничестве были получены все кинотеатральные права на фильмы, которые представляет «Киномания» в Украине», — цитирует его слова издание.

Четыре компании, фигурирующие в запросе неназванного депутата Рады, действительно являются лидерами украинского кинопроката. Согласно данным украинского аналитического портала Content Report, по итогам 2017 года наибольшее число лент в прокат выпустили компании B&H Film Distribution, Ukrainian Film Distribution, «Киномания» и «Вольга Украина». B&H Film Distribution занимает 54,65% рынка, Ukrainian Film Distribution — 22,57%, «Киномания» и «Вольга Украина» занимают 15,26 и 4,89% рынка соответственно.

Авторы: Наталья Демченко, Мария Истомина
Теги: кинопрокатчик, спецслужбы, СБУ
Материалы по теме
Госкино Украины вновь запретило прокат сериала студии Зеленского «Сваты»
Общество
ВТО созвал арбитраж по спору России с ЕС о пошлинах на прокат
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter