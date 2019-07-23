На Украине кинопрокатчиков заподозрили в работе на российские спецслужбы

На Украине кинопрокатчиков заподозрили в работе на российские спецслужбы

СБУ завела дело против кинопрокатчиков, которых заподозрили в незаконных связях с российскими компаниями. Суд разрешил спецслужбе получить доступ к банковским документам прокатчиков «Вольга Украина» и «Киномания»

Фото: РИА Новости

На Украине расследуют уголовное дело в отношении кинопрокатных компаний, которых заподозрили в работе на российские спецслужбы и саботаже украинских фильмов, сообщают «Українськi новини» и «Украинская правда» со ссылкой на судебные документы.

Как поясняют «Українськi новини», дело было открыто по обращению неназванного депутата Верховной рады, который сообщил СБУ, что украинский рынок кинопроката поделен между компаниями В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine и Multi Media Distribution, которые появились на украинском рынке как дочерние предприятия российских компаний, а их конечными владельцами являются российские граждане.

Депутат также сообщил СБУ, что эти компании направляют заработанные от проката «сверхприбыли» на сделки с фиктивными компаниями, а также делают «сомнительные перечисления в адрес российских компаний за прокатные права».

Кроме того, говорится в материалах дела, российские спецслужбы заставили украинских прокатчиков направлять средства «для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации».

«Получив фактическую поддержку спецслужб России, владельцы вышеупомянутых компаний используются как агенты влияния в Украине, диктуя условия на рынке киноиндустрии и саботируя продвижение и показ украинских лент», — цитируют материалы уголовного дела «Українськi новини».