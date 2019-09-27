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Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине
Несмотря на прогресс в создании институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов пока нет, говорится в заявлении миссии

Украине удалось восстановить макроэкономическую стабильность после кризиса в 2014-2015 годах, однако темпы роста ее экономики не позволяют догнать соседние страны, считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Руден.

«Рост сдерживается слабой деловой средой — недостатками в правовой базе, широко распространенной коррупцией и значительной частью экономики, в которой доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что вредит конкуренции и инвестициям», — говорится в заявлении.

В МВФ отметили, что экономика Украины растет в среднем на 2,5-3,5% за год, однако уровень ВВП на душу населения равен 20% от среднеевропейского. По этому показателю Украина занимает вторую строчку снизу среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

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Главным отличием реформ на Украине от тех, что проводят соседние страны, является качество правовой институциональной базы, считает миссия МВФ. «Несмотря на достигнутый прогресс в создании новых институтов для борьбы с коррупцией, ощутимых результатов еще не достигнуто», — сказано в заявлении.

Объем прямых инвестиций, поступающий на Украину, значительно ниже, чем в других странах региона. Это ограничивает рост производительности труда (данный показатель на Украине равен 10% от среднеевропейского, пояснили в МВФ), создание рабочих мест и повышение качества жизни.

Материал дополняется.

Автор: Константин Нагаев
Теги: МВФ, Украина
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