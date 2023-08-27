В США тысячи пилотов заподозрили в сокрытии серьезных заболеваний

В США проверяют сокрытие проблем со здоровьем со стороны почти 5 тыс. пилотов

Дело касается в том числе пилотов из числа ветеранов, которые могли скрыть получение льгот по инвалидности, что не позволяет летать, пишет The Washington Post. Расследование ведется два года, и о нем стало известно только сейчас

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Власти США расследуют дела в отношении почти 5 тыс. пилотов, которых подозревают в сокрытии информации о том, что они получали льготы в связи с психическими расстройствами и другими серьезными заболеваниями, пишет The Washington Post со ссылкой на материалы проверки.

Под пристальным вниманием находятся пилоты, которые являются ветеранами вооруженных сил. Они отчитались перед Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), что достаточно здоровы, чтобы летать, но не сообщили, как требует закон, что получают ветеранские льготы по инвалидности, которая может мешать допуску к полетам.

Несоответствие представленных данных реальному положению дел вскрылось при перекрестной проверке федеральных баз данных более двух лет назад, но FAA держало многие детали в секрете, пишет газета.

В то же время представитель ведомства Мэтью Ленер признал, что ведется расследование в отношении примерно 4,8 тыс. пилотов, «которые могли представить неверную или ложную информацию».

По словам Ленера, около 60 пилотам предписали прекратить полеты, пока их медицинские записи не будут проверены.

Порядка 600 пилотов, которые оказались под расследованием, имеют лицензии на полеты пассажирских авиакомпаний, сказал изданию высокопоставленный американский чиновник. Большинство остальных имеют коммерческие лицензии (позволяет перевозить людей и грузы, не дает права быть пилотом в пассажирских авиакомпаниях).

Расследование выявило давние уязвимости в системе медицинского освидетельствования FAA и число незафиксированных проблем со здоровьем представляет угрозу для авиационной безопасности, говорят эксперты. Хотя летчики должны регулярно проходить осмотры, тесты часто являются поверхностными, а ведомство полагается на то, что пилоты сами уведомят о таких заболеваниях, как депрессия или посттравматический синдром, которые трудно выявить, пишет газета со ссылкой на врачей, проводящих освидетельствования.

Со ссылкой на отчеты о федеральных контрактах издание сообщает, что с прошлого года было выделено $3,6 млн для найма медэкспертов и другого персонала для пересмотра сертификационных записей 5 тыс. пилотов, которые «представляют риск».

Высокопоставленные чиновники FAA, в том числе главный врач Сьюзен Нортрап, отказались от комментариев. Так же поступило Министерстве транспорта США, отмечает газета.

Одновременно с расследованием FAA следствие в отношении «многих из 4,8 тыс. пилотов» ведется в штате Вирджиния. Там сейчас решается, следует ли по кому-то из летчиков направить в Минюст США документы для предъявления обвинений в мошенничестве с льготами, говорят источники издания.

С 2018 года, показывают судебные протоколы, по меньшей мере десять пилотов были привлечены к ответственности из-за лжи FAА по поводу получения пособий по инвалидности и сокрытия истории болезни, причем два случая вскрылись уже после того, как пилоты разбили самолет, пишет газета.