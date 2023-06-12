Путин заявил, что регулярно проходит медосмотры

Владимир Путин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин во время вручения госнаград заявил, что регулярно проходит медосмотры.

После награждения Путин пообщался с лауреатами. Во время тоста с бокалами шампанского российскому президенту пожелали здоровья, а также, чтобы он никогда не обращался к врачам.

«Чтобы не лечиться, надо постоянно к ним (к врачам. — РБК) обращаться... Регулярно прохожу медосмотры. Надо делать, наверное, всем», — ответил на тост Путин (цитата по ТАСС).

12 июня президент России вручил госпремии и медали Героев труда. Госпремии получили создатели фильма «Вызов» режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и продюсер Константин Эрнст.

В области науки и технологий госпремии также получили академики РАН Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин — за исследования в области лечения онкологических заболеваний; Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и член-корреспондент РАН Дмитрий Трофимов — за работу в сфере репродуктивной медицины; доктора физико-математических наук Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин — за исследования нейтрино.