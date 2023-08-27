По поручению Кадырова в Чечне разработали нормы для проведения свадеб без излишеств

В Чечне по поручению Кадырова создали нормы для свадеб «без излишеств»

Теперь в ходе организации свадьбы запрещено дарить дорогие подарки, в том числе машины, квартиры, шубы. Они являются излишествами и не соответствуют «ни исламу, ни чеченским адатам», сочли в муфтияте. Калым остается прежним

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Духовное управление мусульман Чечни опубликовало в своем телеграм-канале «Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств» для региона. Документ разработали по поручению главы республики Рамзана Кадырова.

Из публикации следует, что калым в размере 50 тыс. руб., чай, сахар, баран остаются неизменными атрибутами «в соответствии с чеченскими адатами (обычаями. — РБК)». Размер выкупа за невесту устанавливается по желанию, но также в соответствии с традициями.

Согласно новым нормам, запрещается делать дорогие подарки жениху, свекру, свекрови (родители жениха) и другим, а подарки сопровождающим жениха, когда он приезжает в гости, «не должны выходить за рамки адатов». В свою очередь родители жениха, отправляясь в гости к родственникам невесты должны приготовить подарки, которые «издавна были приняты в чеченском обществе», но не дорогие.



Фото: dumchr / Telegram

«Любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как: бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т. д. строго запрещены», — сказано в документе.

В середине августа Кадыров раскритиковал свадебные «нововведения», которые противоречат религии и национальным обычаям и привели к повышению затрат на организацию торжества. О каких нововведениях идет речь, глава республики не уточнял.

«В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. <...> Какие-либо нововведения в нашем обществе категорически недопустимы. Поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы», — рассказал Кадыров.

Он добавил, что в Чечне «удалось искоренить» такое явление, как воровство невесты и другие явления, не соответствующие нормам шариата.