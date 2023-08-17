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Кадыров объявил о запрете противоречащих обычаям свадебных нововведений

Кадыров назвал недопустимыми противоречащие обычаям нововведения на чеченских свадьбах

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал недопустимыми свадебные нововведения, которые противоречат религии и национальным обычаям. Об этом он заявил в своем телеграм-канале после совещания с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов республики.

«Прежде всего коснулся темы свадебных торжеств. <...> В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб», — отметил Кадыров, не уточнив, о каких нововведениях идет речь.

Он напомнил, что в Чечне «удалось искоренить» такое явление, как воровство невесты и другие явления, не соответствующие нормам шариата.

«Я обратил внимание присутствующих, что какие-либо нововведения в нашем обществе категорически недопустимы. Поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы», — добавил глава региона.

О том, что в Чечне удалось отказаться от традиции похищать невесту, Кадыров рассказывал неоднократно. Например, в 2010 году он ввел в регионе за это штраф в размере 1 млн руб. «Мы исповедуем ислам, религию, которая однозначно осуждает такую практику и не признает брак, заключенный без истинного согласия девушки. Я со всей ответственностью заявляю, что мы искореним навсегда из жизни нашего общества похищение девушек», — говорил Кадыров. В 2013 году глава Чечни заявил, что кража невесты будет грозить обвинением по статье «Похищение человека» (ст. 126 УК), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Рамзан Кадыров Чечня свадьба нововведения
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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