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Издатель «Батеньки» обжаловал в ЕСПЧ блокировку статьи о героине

Сооснователь издания «Батенька, да вы трансформер» обжаловал в Страсбурге действия МВД и Роскомнадзора, которые заблокировали статью о девушке с героиновой зависимостью. Заявитель считает блокировку нарушением свободы слова
Антон Ярош
Антон Ярош (Фото: anton.yarosh / Facebook)

Сооснователь интернет-издания «Батенька, да вы трансформер» Антон Ярош обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на действия МВД и Роскомнадзора, которые приняли решение блокировать материал «Героин — собственность модели», посчитав его пропагандой употребления наркотиков. Об этом РБК сообщили в правозащитной группе «Агора». Жалобу составил руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев.

В тексте Нины Абросимовой рассказывалось о девушке Тэо Логос (по паспорту — Анна Глазова), которая пришла в редакцию «Батеньки» и убеждала слушателей, что уже около десяти лет без особого вреда для здоровья регулярно употребляет героин. Материал был направлен на то, чтобы «снять стигму, связанную с наркопотреблением, и поднять вопрос о правах и свободах наркопотребителей», говорится в жалобе. Вскоре после публикации в МВД сочли, что материал создает «положительный имидж» наркопотребления и тем самым подпадает под определение информации, подлежащей включению в реестр запрещенной. В Роскомнадзоре по распоряжению полиции ограничили доступ к тексту.

Ярош обжаловал блокировку, настаивая, что в статье не содержится призывов к употреблению запрещенных веществ, а просто рассказывается личная история. Но Таганский районный суд и Мосгорсуд не встали на его сторону, согласившись с полицией в том, что статья создает недостаточно пугающий образ употребления наркотиков и формирует впечатление, что быть зависимым можно без негативных последствий.

Заявитель считает, что блокировка материала нарушает статью 10 Европейской конвенции, которая посвящена свободе слова, мысли и религии. Из прецедентной практики Страсбургского суда следует, что принцип свободы мысли распространяется не только на «безобидные» слова и идеи, но и на те, которые «оскорбляют, шокируют и беспокоят», указали авторы жалобы.

В нарушении принципа свободы слова, которое допустили российские власти в случае «Батеньки», не было острой общественной необходимости, считают авторы жалобы. Так, российские власти и суд не указали в своих решениях, какой ущерб помогла предотвратить блокировка текста «Героин — собственность модели», никаких данных о возможном росте уровня употребления наркотиков или подобных эффектах также приведено не было.

Власти вышли за рамки законодательства, ограничивающего распространение информации о наркотиках, а запрет на создание положительного медийного образа наркопотребления сформулирован в законах нечетко и противоречиво, убеждены Ярош и его юристы. Они приводят в пример случаи, когда под этот запрет подпадали публикации о зарубежной практике регулирования употребления наркотиков или о легализации тех или иных субстанций.

В российской правоприменительной практике, связанной с запретом на пропаганду чего бы то ни было, «отсутствие негативного отношения само по себе часто воспринимается властями как выражение позитивного отношения», указывают авторы жалобы. С этим согласен и ЕСПЧ, подчеркивают они, ссылаясь на позицию Страсбурга в деле о запрете на «пропаганду гомосексуализма» в России.

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ЕСПЧ уже выносил решения, связанные с блокировками сайтов в России: в июне Страсбургский суд опубликовал постановление по жалобам изданий «Каспаров.ru», «Грани» и «Ежедневный журнал» на ограничение к ним доступа в 2014 году, напомнил в беседе с РБК Коротеев. Это были первые в России решения о досудебных блокировках сайтов. Судьи сочли, что основания для блокировок не были прозрачны и «закон Лугового» о блокировке экстремистских сайтов (№ 398-ФЗ. — РБК), на основании которого был ограничен доступ, не содержит гарантий, что власти не будут произвольно вмешиваться в свободу слова. ЕСПЧ присудил издателям по €10 тыс.

«Тем не менее мы видим как в случае «Батеньки», так и в случае «Фергана.ru», чью блокировку поддержал суд, что блокировки продолжаются. Хотя закон не изменился и не сделано ничего, чтобы привести его в соответствие с Европейской конвенцией», — отметил Коротеев.

РБК направил запросы в Роскомнадзор и МВД.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Роскомнадзор, блокировка сайтов, ЕСПЧ
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