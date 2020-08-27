Издатель «Батеньки» обжаловал в ЕСПЧ блокировку статьи о героине

Сооснователь издания «Батенька, да вы трансформер» обжаловал в Страсбурге действия МВД и Роскомнадзора, которые заблокировали статью о девушке с героиновой зависимостью. Заявитель считает блокировку нарушением свободы слова

Антон Ярош (Фото: anton.yarosh / Facebook)

Сооснователь интернет-издания «Батенька, да вы трансформер» Антон Ярош обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на действия МВД и Роскомнадзора, которые приняли решение блокировать материал «Героин — собственность модели», посчитав его пропагандой употребления наркотиков. Об этом РБК сообщили в правозащитной группе «Агора». Жалобу составил руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев.

В тексте Нины Абросимовой рассказывалось о девушке Тэо Логос (по паспорту — Анна Глазова), которая пришла в редакцию «Батеньки» и убеждала слушателей, что уже около десяти лет без особого вреда для здоровья регулярно употребляет героин. Материал был направлен на то, чтобы «снять стигму, связанную с наркопотреблением, и поднять вопрос о правах и свободах наркопотребителей», говорится в жалобе. Вскоре после публикации в МВД сочли, что материал создает «положительный имидж» наркопотребления и тем самым подпадает под определение информации, подлежащей включению в реестр запрещенной. В Роскомнадзоре по распоряжению полиции ограничили доступ к тексту.

Ярош обжаловал блокировку, настаивая, что в статье не содержится призывов к употреблению запрещенных веществ, а просто рассказывается личная история. Но Таганский районный суд и Мосгорсуд не встали на его сторону, согласившись с полицией в том, что статья создает недостаточно пугающий образ употребления наркотиков и формирует впечатление, что быть зависимым можно без негативных последствий.

Заявитель считает, что блокировка материала нарушает статью 10 Европейской конвенции, которая посвящена свободе слова, мысли и религии. Из прецедентной практики Страсбургского суда следует, что принцип свободы мысли распространяется не только на «безобидные» слова и идеи, но и на те, которые «оскорбляют, шокируют и беспокоят», указали авторы жалобы.

В нарушении принципа свободы слова, которое допустили российские власти в случае «Батеньки», не было острой общественной необходимости, считают авторы жалобы. Так, российские власти и суд не указали в своих решениях, какой ущерб помогла предотвратить блокировка текста «Героин — собственность модели», никаких данных о возможном росте уровня употребления наркотиков или подобных эффектах также приведено не было.