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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту информагентства «Фергана»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту информационного агентства «Фергана». Об этом свидетельствуют данные Универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам.

Указывается, что агентство было внесено в реестр на основании ст. 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», соответствующее решение принято 30 сентября. Согласно данным сервиса, доступ «ограничивается к странице».

«Фергана» заявило о блокировке своего сайта 1 октября. Главный редактор агентства Мария Дубнова сказала, что блокировка стала для редакции неожиданностью. «Мы уже отправили запрос в Роскомнадзор с требованием объяснить, почему доступ к сайту был ограничен без предупреждения», — сказала она.

При этом в настоящий момент сайт агентства доступен для просмотра. РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому.

Агентство отмечает, что с Роскомнадзором у него был только один конфликт, касающийся материала о «Свидетелях Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Теги: Роскомнадзор, блокировка, СМИ
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