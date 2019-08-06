Доля работающих по специальности россиян составила 56,8%

В России по специальности или функционально приближающимся к ней профессиям работают 56,8% опрошенных. Об этом сообщается в августовском исследовании «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития», подготовленном экспертами Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития.

По данным мониторинга, только 11% респондентов имеют образование высокого качества, 34% — образование, которое можно оценить выше среднего. На основе полученных данных эксперты пришли к выводу, что более 40% населения конкурентны на рынке труда с точки зрения возможностей, которое дает хорошее образование. При этом более половины опрошенных имеют образование низкого или среднего качества, что вынуждает их выбирать на рынке труда специальности, не требующие особых знаний и опыта.

В исследовании также оценили устойчивость занятости россиян. Более двух третей работающих респондентов характеризовали свою занятость как устойчивую. Согласно исследованию, самый высокий показатель устойчивости занятости имеют специалисты высокой квалификации. В то же время 20% опрошенных россиян опасаются, что могут потерять работу. Угроза потери занятости растет после достижения работником 35 лет и дальше усиливается, достигая максимальных значений в предпенсионном возрасте.

Исследование проводилось в 2018 году среди россиян в возрасте 25–65 лет. Всего в опросе приняли участие 3 тыс. человек.