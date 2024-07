Лидера наркокартеля «Синалоа» Эль Майо поймали благодаря предательству

Сын отбывающего наказание основателя картеля «Синалоа» Эль Чапо заманил другого основателя организации — Самбаду (Эль Майо) Гарсиа — на борт самолета, который прилетел в Техас. Мотивом может быть выгодная сделка

Самолет Исмаэля Самбады в аэропорту Эль-Пасо (Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters)

Задержание основателя мексиканского картеля «Синалоа» Исмаэля Самбады Гарсиа, известного под прозвищем Эль Майо, стало возможным благодаря задержанному вместе с ним сыну второго основателя картеля — Хоакина (Эль Чапо) Гусмана — Хоакину Гусману-Лопесу, сообщают The New York Times и The Wall Street Journal.

По их данным, сын Эль Чапо заманил Самбаду на борт турбовинтового самолета Beechcraft King Air, сказав, что они осмотрят недвижимость на севере Мексики. Однако борт приземлился неподалеку от Эль-Пасо, штат Техас, где обоих членов картеля задержали американские власти.

NYT пишет, что Гусман-Лопес несколько лет находился в контакте с группой сотрудников ФБР и Министерства нацбезопасности США. Газета предполагает, что его мотивом была выгодная сделка с американскими властями для себя и одного из братьев, Овидио Гусмана, который уже находится под арестом в США. После его задержания в январе прошлого года в мексиканском штате Синалоа произошли беспорядки. WSJ отмечает, что теперь мексиканские власти опасаются подобных событий после задержаний второго сына Эль Чапо и основателя картеля Эль Майо.

Бывший старший агент отделения расследований в сфере нацбезопасности США в Эль-Пасо Оскар Хагельсиб, который знаком с проведенной операцией, рассказал WSJ, что Хоакин Гусман хотел избежать возможного «насильственного окончания карьеры наркоторговца», поэтому планировал сдаться американским властям.

«Молодые члены семьи картеля не обязательно хотят испытывать страх и стресс, связанные с руководством картелем. Они знают, что значит быть частью семьи и быть частью картеля, а это насилие и хаос», — сказал экс-агент.

Адвокат Хоакина Гусмана отказался от комментариев WSJ. Издание отмечает, что он был «финансовыми мозгами» в картеле. США назначили вознаграждение в $5 млн за поимку каждого из сыновей Эль Чапо (Коротышка), к которым перешло руководство картелем после задержания их отца в 2016 году. Сам основатель «Синалоа» отбывает пожизненное наказание в американской тюрьме с 2019 года.

За поимку 76-летнего Эль Майо была назначена награда в $15 млн. Его обвиняют в производстве и распространении фентанила, сговоре с целью убийства, отмывании денег и ряде других преступлений

Хоакин Гусман-Лопес должен предстать на первоначальном слушании 30 июля в Федеральном окружном суде Чикаго. Эль Майо через своего адвоката заявил о невиновности в сговоре с целью наркоторговли. Заседание суда по вопросу его ареста назначено на 31 июля.