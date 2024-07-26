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Общество ,  
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В Бразилии сообщили о первых жертвах лихорадки Оропуш

Погибшие — две девушки младше 30 лет. У них были симптомы, похожие на тяжелую форму лихорадки деньге. С начала года в Бразилии зафиксировали более 7 тыс. случаев заражения лихорадкой Оропуш

В Бразилии две девушки погибли после заражения лихорадкой Оропуш, сообщил Минздрав страны, передает AFP. Это первые зарегистрированные жертвы заболевания.

В Минздраве уточнили, что девушки были младше 30 лет. Болезнь у них протекала с «симптомами, похожими на тяжелую форму лихорадки денге», добавили в ведомстве. Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, протекающее с интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой.

С начала 2024 года в Бразилии зарегистрировали более 7 тыс. случаев лихорадкой Оропуш, отмечает Минздрав.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в октябре 2020 года о первых случаях выявления вируса Оропуш во Французской Гвиане. В начале июня 2024-го вирус выявили в девяти провинциях Кубы.

Лихорадка Оропуш — инфекция, которая передается через инфицированных комаров. Заболевание обычно развивается без осложнений, с улучшением состояния на третий-четвертый день, однако при тяжелом течении болезни могут возникнуть опасные для жизни осложнения, отмечает ВОЗ.

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София Шошина София Шошина
Бразилия смерть лихорадка
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