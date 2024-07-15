Врачи оценили риск, что «комарик на самолете» принесет лихорадку денге

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Несмотря на распространение новых патогенов из-за глобального потепления и научно-технического прогресса, вероятность возникновения эпидемии лихорадки денге в России слишком мала. Об этом заявили опрошенные РБК специалисты.

Так они ответили на данные нового исследования Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Согласно исследованию, в Европе значительно выросло число случаев лихорадки денге и других заболеваний, которые переносят комары, — в 2023 году зарегистрировано 130 случаев лихорадки денге по сравнению с 71 случаем в 2022 году. При этом изменение климата создает более теплые условия, которые способствуют распространению инвазивных комаров.

Вероятность возникновения эпидемии лихорадки денге в России «незначительна», рассказал РБК профессор МГУ и доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский. По его словам, у вируса слишком сложный механизм передачи, в то время как самые массовые заболевания переносятся простыми путями, «без посредников»: воздушно-капельным или оральным.

Однако Аграновский подчеркнул, что этим заболеванием тоже нужно заниматься. «Даже если нет массового распространения лихорадки денге, каждый отдельный случай может привести к опасному течению болезни, так что внимание к этой проблеме вполне оправданно», — отметил вирусолог.

Появление лихорадки денге в России возможно, рассказал РБК адъюнкт-профессор университета Джорджа Вашингтона, президент консалтинговой компании NextGen Bio Константин Чумаков. «Комарик, который сел на самолет, через несколько часов может оказаться в другом полушарии. Так что нет причин, по которым денге в какой-то момент не сможет оказаться в России», — добавил эксперт.

По его словам, вероятность эпидемии не слишком велика, поскольку в России преобладает другой вид комаров. «Обычно денге передается Aedes aegypti. В России доминируют Culex и Anopheles», — сказал Чумаков.

Это не исключает полностью вероятность распространения заболевания, потому что вирус может приспособиться к условиям местной среды.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, протекающее с интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой. В отдельных случаях заболевание может перетечь в тяжелую форму, приводящую к кровотечению и падению кровяного давления до опасно низких значений. Лихорадка распространена в регионах с тропическим и субтропическим климатом — Южной и Юго-Восточной Азии, Африке, Центральной и Южной Америке, Австралии и Океании.

В апреле 2024 года The Economist оценил рост смертности от лихорадки денге: с 2000 года она выросла в два раза. В 2024 году от денге, по прогнозу издания, погибнет по меньшей мере 40 тыс. человек, при этом вирус может распространиться на южную часть Европы и США.

В феврале 2024 года пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что риска завоза лихорадки денге в Россию нет. Там подчеркнули, что в пунктах пропуска через госграницу специалисты Роспотребнадзора с помощью системы «Периметр» анализируют эпидемические риски среди граждан, прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой, и выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний.