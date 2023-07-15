Лавров открыл генконсульство России на Пхукете

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На Пхукете состоялась торжественная церемония открытия генерального консульства России, в ней принял участие глава российского МИДа Сергей Лавров. Перед его речью выступили тайские девочки в русских народных костюмах. В частности, они станцевали под песню «Барыня».

Министр отметил, что история дипломатических отношений России и Таиланда насчитывает уже 126 лет, и заявил, что «прочный фундамент» этих связей позволяет выстраивать сотрудничество стран «надежно, во взаимоуважительном ключе, без оглядки на колебания геополитической конъюнктуры».

По словам Лаврова, после возобновления авиасообщения туристический поток из России в Таиланд продолжает расти: с октября прошлого года страну посетили более миллиона россиян, при этом половина из них отдыхали именно на Пхукете.

«Пхукет — знаменитый курорт, но российским дипломатам здесь предстоит напряженная работа. У них будут непосредственные консульские функции, связанные с обеспечением интересов находящихся в Пхукете российских граждан, а также будут задачи по налаживанию контактов по линии деловых кругов, продвижению сотрудничества между Таиландом и российскими регионами. Одна из ближайших задач — установление побратимских связей Пхукета с Камчатским краем», — рассказал глава МИДа.

Он добавил, что у Москвы есть планы по дальнейшему расширению дипломатического присутствия в Юго-Восточной Азии.

Авиасообщение с Таиландом возобновили в ноябре 2021 года — оно приостанавливалось из-за пандемии коронавируса.