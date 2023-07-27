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В Москве задержали готовившего взрыв газопровода подростка

СК: в Москве задержан готовивший теракт на газопроводе подросток
По данным СК, 17-летний юноша решил взорвать объект газопроводной сети в столичном регионе не позднее конца января. Изучив способы изготовления взрывчатки, он купил компоненты для ее изготовления. Подростка задержали
Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: skmoscowgsu / Telegram

В Москве задержали 17-летнего юношу по обвинению в подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК), сообщает столичное управление Следственного комитета.

По данным следствия, задержанный решил взорвать объект газопроводной сети на территории Московского региона не позднее 29 января этого года. «Способ и порядок изготовления и применения самодельных взрывчатых устройств» он пытался найти в интернете. Также он интересовался картой расположения объектов газопроводной сети на территории Московского региона.

«После этого он приобрел компоненты для изготовления взрывчатых веществ, с применением которых планировал осуществить взрыв объекта газопроводной сети», — говорится в сообщении.

По ст. 205 УК предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Уголовная ответственность по статье о терроризме наступает в том числе и для подростков, достигших 14-летнего возраста.

В июне в Армавире завели уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который, по версии следствия, собирался поджечь образовательное учреждение. В отношении него завели уголовное дело по аналогичной статье (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК; приготовление к совершению теракта).

По данным правоохранительных органов, он самостоятельно изготовил зажигательную смесь и приступил к изготовлению самодельного оружия, их он хранил в хозяйственной постройке по месту своего проживания. 15 мая подростка задержали.

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Следственный комитет по Москве подготовка теракта взрыв газопровод подросток
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