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«Автодор» введет сезонные тарифы на платных дорогах для их разгрузки

Изменятся тарифная сетка и условия предоставления скидок на трассах «Дон», «Украина» и «Нева». В организации напомнили, что в летний сезон нагрузка на трассы существенно возрастает
Платный участок трассы М-4 «Дон»
Платный участок трассы М-4 «Дон» (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

«Автодор» вводит сезонные тарифы на трех дорогах, изменения коснутся трасс М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева», говорится в сообщении госорганизации.

В «Автодоре» необходимость введения тарифов объяснили повышенной нагрузкой в летний сезон. «Напоминаем, что сезонные тарифы позволяют более равномерно распределять нагрузку от возрастающего трафика, регулировать поток транспорта в дневное и ночное время, а также альтернативным маршрутам», — говорится в сообщении организации.

«Автодор» уточнил, что будут изменены как тарифная сетка, так и условия скидок.

  • На трассе «Нева» на участке с 89-го по 149-й км скидка для автомобилей третьей и четвертой категории будет составлять 15% (вместо 30%), а на участке с 58-го по 149-й км — 30% (вместо 40%).
  • На трассе «Дон» на двух участках — с 21-го по 93-й и с 517-го по 544-й км — скидка для автомобилей этой категории снизится с 50 до 40%.
  • На трассе «Украина» изменятся временные границы действия дневных и ночных тарифов — дневной тариф будет действовать не с 07:00, а с 06:00.

К автомобилям третьей категории относится транспорт для перевозки грузов и автобусы с двумя осями, к четвертой — специальные крупногабаритные транспортные средства и автобусы с тремя и более осями.

Повышенные тарифы будут действовать с 28 июля по 31 октября. В сообщении организации отмечается, что в 2020 году этот период был значительно сокращен. В прошлом году сезонное повышение тарифов началось 15 апреля и закончилось 31 октября.

Курорты Кубани и Крыма посетили более 4 млн туристов с начала года
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На фоне закрытия международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса вырос интерес россиян к российским курортам. С 1 июня здравницы Краснодарского края посетили более 1,7 млн человек, с начала года — более 3,1 млн, сообщало краевое министерство курортов, туризма и олимпийского наследия на прошлой неделе. В ведомстве также отметили, что число туристов постоянно растет и никаких предпосылок для снижения турпотока нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов также отмечал беспрецедентное количество туристов, посетивших полуостров. В июле на курорты Крыма приехали 1 млн отдыхающих. Аксенов оценил заполняемость номерного фонда в Крыму в 70%, в некоторых отелях продано до 100% номеров.

По его словам, большая часть туристов, 63%, приехали в республику на автомобилях.

Автор: Мария Лисицына
Теги: «Автодор», тарифы, платные дороги
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