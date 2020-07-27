«Автодор» введет сезонные тарифы на платных дорогах для их разгрузки

Изменятся тарифная сетка и условия предоставления скидок на трассах «Дон», «Украина» и «Нева». В организации напомнили, что в летний сезон нагрузка на трассы существенно возрастает

Платный участок трассы М-4 «Дон» (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

«Автодор» вводит сезонные тарифы на трех дорогах, изменения коснутся трасс М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева», говорится в сообщении госорганизации.

В «Автодоре» необходимость введения тарифов объяснили повышенной нагрузкой в летний сезон. «Напоминаем, что сезонные тарифы позволяют более равномерно распределять нагрузку от возрастающего трафика, регулировать поток транспорта в дневное и ночное время, а также альтернативным маршрутам», — говорится в сообщении организации.

«Автодор» уточнил, что будут изменены как тарифная сетка, так и условия скидок.

На трассе «Нева» на участке с 89-го по 149-й км скидка для автомобилей третьей и четвертой категории будет составлять 15% (вместо 30%), а на участке с 58-го по 149-й км — 30% (вместо 40%).

На трассе «Дон» на двух участках — с 21-го по 93-й и с 517-го по 544-й км — скидка для автомобилей этой категории снизится с 50 до 40%.

На трассе «Украина» изменятся временные границы действия дневных и ночных тарифов — дневной тариф будет действовать не с 07:00, а с 06:00.

К автомобилям третьей категории относится транспорт для перевозки грузов и автобусы с двумя осями, к четвертой — специальные крупногабаритные транспортные средства и автобусы с тремя и более осями.