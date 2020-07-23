ФСБ сообщила о задержании более 20 исламистов в трех регионах России

Видео: ФСБ РФ

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В России задержали более 20 участников ячейки запрещенной террористической организации «Исламское движение Узбекистана», подозреваемых в призывах к терроризму, вербовке и финансировании террористов. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей Федеральной службы безопасности, поступившем в распоряжение РБК.

Сотрудники ФСБ провели совместно с МВД и Росгвардией операцию в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Задержаны 22 человека, в том числе главари организации.

Члены ячейки «Исламского движения Узбекистана», по данным ФСБ, призывали к совершению террористических актов, занимались вербовкой и переправкой людей для участия в боевых действиях, а также финансированием террористов в Сирии.