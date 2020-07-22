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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

У членов «Исламского государства» нашли взрывчатку, автомат, карабин, боеприпасы и переписку с другими боевиками, где они обсуждали будущую атаку на сотрудников правоохранительных органов
Фото: ЦОС ФСБ
Фото: ЦОС ФСБ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. По данным службы, атака была направлена против сотрудников правоохранительных органов, ее планировали боевики запрещенной в России организации «Исламское государство».

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Видео

В ведомстве заявили, что четверых террористов поймали в горно-лесистой местности Чегемского района, их ликвидировали. На месте столкновения с боевиками были найдены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы.

По месту конспиративного проживания боевиков в Нальчике нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ с обсуждением планируемого теракта.

ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
Общество
Фото: ФСБ России

Сейчас ФСБ решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Террористический акт» и «Незаконное изготовление оружия».

17 июля ведомство задержало в Хабаровске гражданина одной из центральноазиатских республик, который, по данным ФСБ, планировал теракт в месте массового скопления людей, а после этого — выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке. У него изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, а также флаг международной террористической организации.

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В конце июня во Владикавказе задержали связанного с ИГ россиянина 1990 года рождения, который готовил взрыв бомбы у административного здания. По факту происшествия возбудили дело по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ФСБ, Теракт, Кабардино-Балкария
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