ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. По данным службы, атака была направлена против сотрудников правоохранительных органов, ее планировали боевики запрещенной в России организации «Исламское государство».
В ведомстве заявили, что четверых террористов поймали в горно-лесистой местности Чегемского района, их ликвидировали. На месте столкновения с боевиками были найдены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы.
По месту конспиративного проживания боевиков в Нальчике нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ с обсуждением планируемого теракта.