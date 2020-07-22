ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

У членов «Исламского государства» нашли взрывчатку, автомат, карабин, боеприпасы и переписку с другими боевиками, где они обсуждали будущую атаку на сотрудников правоохранительных органов

Фото: ЦОС ФСБ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. По данным службы, атака была направлена против сотрудников правоохранительных органов, ее планировали боевики запрещенной в России организации «Исламское государство».

Видео: ФСБ России

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В ведомстве заявили, что четверых террористов поймали в горно-лесистой местности Чегемского района, их ликвидировали. На месте столкновения с боевиками были найдены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы.

По месту конспиративного проживания боевиков в Нальчике нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ с обсуждением планируемого теракта.