Суд оштрафовал Любовь Соболь на 30 тыс. руб.

Хамовнический суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь митинга на 30 тыс. руб. за призывы к участию в несогласованной акции в Новопушкинском сквере, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Соболь задержала полиция, когда она выходила из такси, чтобы принять участие в несогласованной акции в столице в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Среди задержанных оппозиционных кандидатов также Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Юлия Галямина и другие. Нескольким незарегистрированным кандидатам, включая Сергея Митрохина, удалось попасть на митинг.

Акция в Москве началась в 14:00. За несколько часов до этого начали задерживать людей. По оценкам МВД, в митинге приняли участие около 3500 тыс. человек. По последним данным «ОВД-Инфо», на акции задержали более 600 человек.