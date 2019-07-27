Задержанных кандидатов Яшина, Гудкова, Жданова и Соболь отпустили

Незарегистрированных кандидатов Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, задержанных из-за несогласованного митинга в Москве, отпустили. Об этом оппозиционеры сообщили в своих аккаунтах в Twitter.

Также освободили оппозиционного кандидата Ивана Жданова (об этом сообщил сотрудник ФБК Вячеслав Гимади). Освобождена и не зарегистрированная на выборах Любовь Соболь, рассказали РБК в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, отметив, что «там второй материал возвращен в связи с его неполнотой для устранения недостатков».

«Судья повел себя странно. Сначала отклонил все мои ходатайства. Отказал в допросе свидетелей. Не пустил зрителей и прессу, по сути закрыв заседание. А потом вышел и сказал: в деле много неустановленных обстоятельств, рассмотрение переносится на 30 июля. В итоге я на свободе», — написал Яшин.

Гудков написал, что рассмотрение его дела перенесли на 31 июля.