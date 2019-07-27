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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Задержанных кандидатов Яшина, Гудкова, Жданова и Соболь отпустили

Незарегистрированных кандидатов Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, задержанных из-за несогласованного митинга в Москве, отпустили. Об этом оппозиционеры сообщили в своих аккаунтах в Twitter.

Также освободили оппозиционного кандидата Ивана Жданова (об этом сообщил сотрудник ФБК Вячеслав Гимади). Освобождена и не зарегистрированная на выборах Любовь Соболь, рассказали РБК в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, отметив, что «там второй материал возвращен в связи с его неполнотой для устранения недостатков».

«Судья повел себя странно. Сначала отклонил все мои ходатайства. Отказал в допросе свидетелей. Не пустил зрителей и прессу, по сути закрыв заседание. А потом вышел и сказал: в деле много неустановленных обстоятельств, рассмотрение переносится на 30 июля. В итоге я на свободе», — написал Яшин.

Гудков написал, что рассмотрение его дела перенесли на 31 июля. 

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