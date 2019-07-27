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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Гибель подводников ,  
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Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Президент пообщался с родственниками офицеров, находившихся на борту глубоководного аппарата, на котором 1 июля произошел пожар. Во время аварии погибли 14 моряков
Владимир Путин (в центре) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»). Пообщаться с главой государства приехали родственники 13 из 14 погибших офицеров, передает ТАСС.

Путин еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью моряков. Он также предложил обсудить вопросы оказания поддержки семьям подводников. «Я посмотрел все эти справки, бумаги, знаю, что многое сделано, но все-таки мне хотелось это услышать от вас самих, что вы считаете недостаточно, на что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то еще дополнительно сделать для вас, для детей — для их будущего. Давайте спокойно, по-семейному поговорим», — предложил президент.

Кроме президента, с семьями членов экипажа пообщались министр обороны Сергей Шойгу, его заместитель Андрей Картаполов, главком ВМФ Николай Евменов, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев.

Фотогалерея 
Крупные аварии на советских и российских подводных лодках. Фотогалерея

1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известной как «Лошарик», возник пожар. Погибли 14 моряков. Еще пять человек — четверо офицеров и гражданский специалист — получили травмы и позднее были госпитализированы.

Общество
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Позднее в СМИ появлялись материалы с версиями причин пожара. В частности, как писала «Фонтанка», причиной ЧП могло стать возгорание аккумулятора, изготовленного петербургской аккумуляторной компанией «Ригель». Обстоятельства происшествия изучает комиссия под руководством главкома ВМФ.

Указом президента Владимира Путина четырем погибшим подводникам было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, еще десять посмертно были награждены орденами Мужества.

Автор: Константин Еловский
Теги: Владимир Путин, Баренцево море
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