Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Президент пообщался с родственниками офицеров, находившихся на борту глубоководного аппарата, на котором 1 июля произошел пожар. Во время аварии погибли 14 моряков

Владимир Путин (в центре) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин в воскресенье провел в Санкт-Петербурге встречу с членами семей погибших 1 июля в Баренцевом море моряков-подводников с атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик»). Пообщаться с главой государства приехали родственники 13 из 14 погибших офицеров, передает ТАСС.

Путин еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью моряков. Он также предложил обсудить вопросы оказания поддержки семьям подводников. «Я посмотрел все эти справки, бумаги, знаю, что многое сделано, но все-таки мне хотелось это услышать от вас самих, что вы считаете недостаточно, на что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то еще дополнительно сделать для вас, для детей — для их будущего. Давайте спокойно, по-семейному поговорим», — предложил президент.

Кроме президента, с семьями членов экипажа пообщались министр обороны Сергей Шойгу, его заместитель Андрей Картаполов, главком ВМФ Николай Евменов, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны Алексей Буриличев.

1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известной как «Лошарик», возник пожар. Погибли 14 моряков. Еще пять человек — четверо офицеров и гражданский специалист — получили травмы и позднее были госпитализированы.