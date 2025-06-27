Как москвичи навсегда попрощались с монорельсом. Видео
В Москве прекратил работу монорельс — 13-я линия метро, которая связывала станции метро «ВДНХ» и «Тимирязевскую». В 20:05 с конечных станций «Улица Сергея Эйзенштейна» и «Тимирязевская» отправились последние рейсы. После этих рейсов 20-летняя история монорельса в Москве закончится навсегда — с 28 июня монорельс не будет работать.
24 июня мэрия Москвы подвела итоги голосования, согласно которым 71% проголосовавших на портале «Активный гражданин» выступили за создание парка на эстакаде монорельса. Парк построят на высоте с использованием эстакады и станций монорельса, в нем будут беговая дорожка, аллея, кафе и зоны отдыха. «Из уважения к прошлому в парке сохранят частичку истории — оставят несколько вагонов», — говорил мэр Москвы Сергей Собянин.
После объявления итогов голосования возник ажиотаж — попрощаться с транспортом, вагонами и станциями приехали множество людей.
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