Как москвичи навсегда попрощались с монорельсом. Видео

Появилось видео, как москвичи навсегда попрощались с монорельсом в Москве

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В Москве прекратил работу монорельс — 13-я линия метро, которая связывала станции метро «ВДНХ» и «Тимирязевскую». В 20:05 с конечных станций «Улица Сергея Эйзенштейна» и «Тимирязевская» отправились последние рейсы. После этих рейсов 20-летняя история монорельса в Москве закончится навсегда — с 28 июня монорельс не будет работать.

24 июня мэрия Москвы подвела итоги голосования, согласно которым 71% проголосовавших на портале «Активный гражданин» выступили за создание парка на эстакаде монорельса. Парк построят на высоте с использованием эстакады и станций монорельса, в нем будут беговая дорожка, аллея, кафе и зоны отдыха. «Из уважения к прошлому в парке сохранят частичку истории — оставят несколько вагонов», — говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

После объявления итогов голосования возник ажиотаж — попрощаться с транспортом, вагонами и станциями приехали множество людей.