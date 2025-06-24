Москвичи проголосовали за создание на месте монорельса парка на высоте
Парк на высоте появится на месте московского монорельса, такое решение поддержали большинство участников голосования в проекте «Активный гражданин», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Парк станет первым в России круглогодичным прогулочным пространством, который разместят на высоте. Он займет площадь 40 тыс. кв. м. В парке обустроят беговую дорожку, аллеи, кафе и зоны отдыха. Прогулочная зона в воздухе свяжет пять районов, в которых проживают более 300 тыс. человек.
Локация объединит в один маршрут пять парков: «Яуза», ВДНХ, «Останкино», Ботанический сад и Тимирязевский парк. Ожидаемая посещаемость — до 20 тыс. человек в день.
Согласно результатам голосования в проекте «Активный гражданин», создание парка на месте монорельса в Москве поддержали 71,14% проголосовавших. При этом почти 16,88% предлагали монорельс сохранить. Остальные 11,99% склонялись к тому, что судьбу объекта должны решать специалисты.
«Монорельсу уже больше 20 лет, но он так и не смог стать полноценной частью транспортной инфраструктуры, не получил большой популярности у горожан. А технологии, которые были передовыми тогда, — устарели. Из уважения к прошлому в парке сохранят частичку истории — оставят несколько вагонов», — объяснил Собянин.
Подобные проекты уже реализованы в крупных городах мира, например «Хай-Лайн» в Нью-Йорке и «Гудс-Лайн» в Сиднее, построенные на месте железнодорожных линий, или «Скайгарден» в Сеуле, в который преобразовали бывшую автомобильную эстакаду.
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