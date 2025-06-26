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Мэрия Москвы анонсировала последний день работы монорельса

Московский монорельс прекратит работу 28 июня
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Столичный монорельс завершит работу 28 июня, а в 2027 году на его месте появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

В рамках работ по преобразованию монорельса часть его эстакады демонтируют: исчезнет участок от станции «Выставочный центр» до депо, включая станцию «Улица Сергея Эйзенштейна», «чтобы вид на главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее», говорится в сообщении. А после завершения работы всем сотрудникам монорельса предложат работу на других видах столичного транспорта.

За идею превратить монорельс в парк в проекте «Активный гражданин» проголосовали более 71% участников, рассказали в столичном правительстве.

«Сегодня у монорельса есть альтернативы. Это удобные и быстрые маршруты через новые станции метро и МЦК, а также трамвайные, автобусные и электробусные — они частично дублируют его трассу. Монорельс построили более 20 лет назад, за это время он так и не стал полноценной частью транспортной системы города», — говорится в сообщении.

По сути он остался туристическим объектом с пассажиропотоком менее 2 тыс. человек в сутки. «В основном это гости столицы или москвичи, которые используют его от случая к случаю. Для сравнения: по канатной дороге на Воробьевых горах ездят 8 тыс. пассажиров в день», — уточнили в мэрии. Поэтому необходимый капитальный ремонт эстакады решили совместить с преобразованием транспортной линии в новый объект.

«Монорельс получит вторую жизнь в виде нового паркового пространства для жителей и гостей столицы. На территории площадью 40 тыс. кв. м планируют обустроить беговую дорожку, аллеи, кафе и места для отдыха. Парк будет открыт круглосуточно, вход бесплатный. Это место станет новой достопримечательностью Москвы. Здесь можно будет встречаться с друзьями и близкими, заниматься спортом, гулять с собаками, отдыхать с детьми», — подытожили в правительстве Москвы.

Новая прогулочная зона свяжет пять районов, в которых проживают более 300 тыс. человек, и объединит в один маршрут пять парков: «Яуза», ВДНХ, «Останкино», Ботанический сад и Тимирязевский парк, рассказывал ранее мэр столицы Сергей Собянин. Похожие воздушные парки есть в крупнейших городах мира: это «Хай-Лайн» в Нью-Йорке и «Гудс-Лайн» в Сиднее, построенные на месте железнодорожных линий, и «Скайгарден» в Сеуле, на месте которого ранее была автомобильная эстакада.

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