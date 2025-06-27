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Кадыров получил «Кентавра» за достижения в архитектуре

Почетный знак вручают за достижения в области архитектуры, значимые проекты и «особый вклад в развитие градостроительства». Прошлой осенью Кадыров стал почетным строителем России
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Глава Чечени Рамзан Кадыров получил высшую награду Совета главных архитекторов России — почетный знак «Кентавр», сообщает мэрия Грозного.

Награда вручается «за высокие достижения в области архитектуры, значимые архитектурные и градостроительные проекты, а также за особый вклад в развитие градостроительства», указано в сообщении.

За какие именно достижения отмечен глава Чечни, не уточняется.

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Рамзан Кадыров

Прошлой осенью Кадырову вручили знак «Почетный строитель России» «за профессионализм, трудолюбие и верность профессии». В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики», тремя годами ранее — «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики».

Среди других наград главы Чечни — медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», а также награды за правозащитную деятельность (при этом власти стран Запада и чеченские правозащитники обвиняли Кадырова в нарушениях в этой области).

Кадырову присвоено звание Герой России, также он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней.

Кадыров занимает должность главы Чечни с 2007 года — это самый продолжительный срок среди действующих руководителей регионов. Последний раз он переизбрался на этот пост в 2021 году, срок действующих полномочий истекает в 2026-м.

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Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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