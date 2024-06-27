Суд приговорил академика к пяти годам условно по делу о хищении ₽168 млн

Предпринимателя Дягилеца приговорили к пяти годам лишения свободы, а академика Солнцева — к пяти годам условно. Их обвинили в похищении более 168 млн руб., выделенных на обслуживание РАН

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Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о хищении в Российской академии наук (РАН), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Одного из них, предпринимателя Сергея Дягилеца, признали виновным по статьям ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст.174.1 (легализация денежных средств или иного имущества в особо крупном размере). Суд путем частичного сложения назначенных наказаний приговорил его к лишению свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 700 тыс. руб.

Другого фигуранта, академика РАН Константина Солнцева признали виновным по ч. 4 ст. 159 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение пяти лет и присудили штраф в размере 600 тыс. руб.

Суд также взыскал с фигурантов в счет возмещения ущерба 168,762 млн руб. в пользу РАН.

Накануне источник РБК сообщил, что обвинение запросило для Солнцева пять с половиной лет колонии за хищение. По версии прокуратуры и Следственного комитета, фигуранты в 201–2016 годах вступили в преступный сговор и похитили средства, выделенные на обслуживание РАН, часть из которых «отмыли», сообщал «Коммерсантъ».

Всего в деле фигурируют семь госконтрактов на сумму 186 млн руб., которые были заключены в период с декабря 2013 года по январь 2015 года. Они все связаны с «комплексной эксплуатацией инженерных и иных систем обеспечения» зданий РАН.

Расследование началось только в мае 2021 года. В июле того же года Таганский суд Москвы арестовал Дягильца, а осенью 2023 года изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Солнцева задержали в январе 2022 года, и тогда же суд отправил его под домашний арест. Летом 2023 года ему также изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Первоначально Солнцеву и Дягилецу инкриминировалось лишь мошенничество в особо крупном размере. Перед окончанием расследования обвинение дополнили легализацией похищенного. Защита подсудимых настаивала на их полном оправдании. «Коммерсантъ» уточнял, что РАН не поддержала обвинение в отношении Солнцева, который уволился из академии в мае 2016 года, а ее бывшие и действующие руководители выступали в его защиту.