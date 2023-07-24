«Коммерсантъ» узнал о возращении дела академика РАН в прокуратуру

Константин Солнцев (Фото: ras.ru)

Гагаринский районный суд Москвы согласился с мнением защиты и вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении академика РАН Константина Солнцева о хищении и отмывании 200 млн руб., пишет «Коммерсантъ».

Дело в отношении 73-летнего ученого-химика, а также бизнесмена Сергея Дягильца завели в 2021 году. По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор и похитили часть средств из бюджета РАН, выделенных компаниям предпринимателя ООО «Интер-М» и ООО «Регионстрой». Обе фирмы на протяжении нескольких лет выполняли функции дирекции единого заказчика РАН, заключив с академией различные госконтракты на сотни млн руб. Солнцев, занимавший пост управляющего делами РАН, участвовал в подписании этих соглашений.

В основном договоры с «Интер-М» и «Регионстроем» касались обслуживания административно-технического комплекса зданий РАН. Всего в деле, по данным «Коммерсанта», фигурируют семь госконтрактов на сумму 219 млн руб., заключенных в 2013-2015 годах. По версии следствия, контракты были полностью оплачены, хотя фигуранты знали, что они не будут исполнены. Из материалов дела следует, что фирмы Дягильца не выполнили услуги в должном объеме и качестве.

Дягильца и Солнцева задержали в июле 2021 года и в январе 2022-го. Первого суд отправил в СИЗО, второму изначально избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, затем она была изменена на запрет определенных действий. Ученый и бизнесмен вины не признали, настаивая, что договоры из дела проходили многоступенчатую проверку и не вызвали нареканий у контролирующих органов. Защита обвиняемых заявляла о многочисленных нестыковках в деле.

Солнцев занимает должность научного руководителя Института металлургии и материаловедения им. Байкова и декана факультета наук о материалах МГУ. Ученый награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Государственной премией России в области науки и техники.

Дягилец работал начальником ремонтно-строительного управления РАН, пишет ТАСС. Из материалов дела, с которыми ознакомилось агентство, следует, что суд наложил арест на акции бизнесмена в фирмах, но не уточняется, в каких именно.