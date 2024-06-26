Обвинение потребовало для академика РАН Солнцева 5,5 лет заключения
Обвинение запросило для академика РАН Константина Солнцева пять с половиной лет колонии за хищение вместе с бизнесменом Сергеем Дягильцом более 168 млн руб., сообщил источник РБК.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что, по версии прокуратуры и Следственного комитета, обвиняемые в период с 2014 по 2016 год вступили в преступный сговор и похитили средства, выделенные на обслуживание РАН, часть из которых затем отмыли. Предполагаемому сообщнику академика грозит восемь лет лишения свободы.
По данным газеты, расследование началось только спустя семь лет — в мае 2021 года. В июле того же года Таганский суд Москвы арестовал Дягильца, а осенью 2023 года изменил меру пресечения на запрет определенных действий.
Академика задержали 14 января 2022 года, суд в тот же день отправил его под домашний арест, а летом 2023 года меру пресечения смягчили на запрет определенных действий.
Первоначально Солнцева и Дягильца обвиняли лишь в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Однако перед окончанием расследования обвинение дополнилось легализацией похищенного по ст. 174.1.
Выступая в прениях, представитель прокуратуры посчитал вину академика и бизнесмена доказанной. При этом защита подсудимых после выступления представителя обвинения настаивала на полном оправдании Солнцева и Дягильца.
Кроме того, РАН не поддержала обвинение против академика, а ее бывшие и действующие руководители выступали в его защиту.
РБК обратился за комментариями в Гагаринский суд и Следственный комитет.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024