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Обвинение потребовало для академика РАН Солнцева 5,5 лет заключения

Константин Солнцев
Константин Солнцев (Фото: ras.ru)

Обвинение запросило для академика РАН Константина Солнцева пять с половиной лет колонии за хищение вместе с бизнесменом Сергеем Дягильцом более 168 млн руб., сообщил источник РБК.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что, по версии прокуратуры и Следственного комитета, обвиняемые в период с 2014 по 2016 год вступили в преступный сговор и похитили средства, выделенные на обслуживание РАН, часть из которых затем отмыли. Предполагаемому сообщнику академика грозит восемь лет лишения свободы.

По данным газеты, расследование началось только спустя семь лет — в мае 2021 года. В июле того же года Таганский суд Москвы арестовал Дягильца, а осенью 2023 года изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Академика задержали 14 января 2022 года, суд в тот же день отправил его под домашний арест, а летом 2023 года меру пресечения смягчили на запрет определенных действий.

Первоначально Солнцева и Дягильца обвиняли лишь в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Однако перед окончанием расследования обвинение дополнилось легализацией похищенного по ст. 174.1.

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Константин Солнцев

Выступая в прениях, представитель прокуратуры посчитал вину академика и бизнесмена доказанной. При этом защита подсудимых после выступления представителя обвинения настаивала на полном оправдании Солнцева и Дягильца.

Кроме того, РАН не поддержала обвинение против академика, а ее бывшие и действующие руководители выступали в его защиту.

РБК обратился за комментариями в Гагаринский суд и Следственный комитет.

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