Минюст предложил залог для обвиняемых в случае примирения с потерпевшими

Согласно ст. 76 УК, человека, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, можно освободить от уголовной ответственности, если он примирился с потерпевшим. Минюст предложил залог как меру пресечения в случае примирения

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Меру пресечения в виде залога необходимо применять к обвиняемым, в случае если они примирились с потерпевшими, заявил замминистра юстиции России Вадим Федоров, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Сейчас предлагается удовлетворять ходатайство о залоге в случае внесения суммы, возмещение которой является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, в соответствии со статьей 76 УК Российской Федерации», — сказал он.

Согласно положениям ст. 76 УК России, человека, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, можно освободить от уголовной ответственности, если он примирился с потерпевшим и компенсировал причиненный ущерб.

Вместе с тем Федоров сообщил, что в результате проводимой политики по гуманизации уголовных наказаний число лиц, осужденных к отбыванию наказания в колониях на территории России, с 2010 года снизилось в три раза. «За период с 2010 года по настоящий момент численность лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях, снизилась более чем в три раза. И, что важно отметить, роста преступности при этом не наблюдается», — сказал он.

Численность находящихся в СИЗО за это время не изменилась, отметил замминистра юстиции. По его данным, сейчас в них находятся чуть более 100 тыс. подозреваемых и обвиняемых. Только за прошлый год суды отправили в СИЗО 80 тыс. человек, домашний арест избирался 7,5 тыс. раз.

С предложением чаще применять меру наказания в виде залога, а не заключения в СИЗО, неоднократно выступали российские общественники. Эта тема вновь была поднята в середине июня, после инцидента в ростовском СИЗО № 1, где группа преступников захватила двух заложников. Впоследствии член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников заявил, что перелимит заключенных в этом СИЗО составлял от 200 до 400 человек, также там не хватало 30% сотрудников.

«Я понимаю — ряд категорий граждан безальтернативно должны помещаться в СИЗО, но зачем туда сажать, условно говоря, «ненасильственных»? Нанес измеримый ущерб, ну дайте ему меру в виде залога! Зачем годами продлевать следствие и суды? Не можете за положенный срок доказать причастность к преступлению — отпускайте», — призывал Мельников.