МЖД: между вагона поезда «Иволга» произошел саморасцеп в Подмосковье

У поезда «Иволга» в Подмосковье оторвался вагон

Между вагона поезда «Иволга» произошел саморасцеп на станции МЦД-3 «Кратово» в Подмосковье, сообщили в МЖД. Пассажиры успели выйти на платформу. Поезда в сторону Зеленограда-Крюково задерживаются

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В Подмосковье на станции МЦД-3 «Кратово» по техническим причинам остановился поезд, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в телеграм-канале.

«На D3 задерживаются поезда в сторону Зеленограда-Крюково из-за остановки состава по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Все пассажиры успели выйти из поезда на платформу. Состав будет убран вспомогательным локомотивом. В ЦППК не назвали причину случившегося, но подчеркнули, что вместе с производителем проведут внутреннюю проверку.

MSK1.RU пишет, что от поезда «Иволга» отцепился вагон. Сцепное устройство разорвалось между пятым и шестым вагоном.

Позже пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) объяснила, что произошел «саморасцеп между вагонами», когда поезд отъезжал с платформы «Кратово».

«Движение поездов Казанского направления в сторону Москвы осуществляется по соседним путям с увеличенными интервалами. Поезда в сторону области курсируют в штатном режиме», — добавили там.

Производителем поездов «Иволга» является компания «Трансмашхолдинг». На данный момент на линиях МЦД ходят поезда четырех поколений.

В апреле на территории подмосковного депо Нахабино «Иволга» столкнулась с тепловозом, когда поезд выезжал из депо. В результате головной вагон поезда сошел с рельсов. Электропоезд проводил «маневровые передвижения», пассажиров в нем не было, объяснили в МЖД. На движение пригородных электричек Рижского направления и МЦД-2 авария не повлияла.