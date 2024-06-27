 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

У поезда «Иволга» в Подмосковье оторвался вагон

МЖД: между вагона поезда «Иволга» произошел саморасцеп в Подмосковье
Между вагона поезда «Иволга» произошел саморасцеп на станции МЦД-3 «Кратово» в Подмосковье, сообщили в МЖД. Пассажиры успели выйти на платформу. Поезда в сторону Зеленограда-Крюково задерживаются

У поезда «Иволга» в Подмосковье оторвался вагон
Video

В Подмосковье на станции МЦД-3 «Кратово» по техническим причинам остановился поезд, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в телеграм-канале.

«На D3 задерживаются поезда в сторону Зеленограда-Крюково из-за остановки состава по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Все пассажиры успели выйти из поезда на платформу. Состав будет убран вспомогательным локомотивом. В ЦППК не назвали причину случившегося, но подчеркнули, что вместе с производителем проведут внутреннюю проверку.

MSK1.RU пишет, что от поезда «Иволга» отцепился вагон. Сцепное устройство разорвалось между пятым и шестым вагоном.

Позже пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) объяснила, что произошел «саморасцеп между вагонами», когда поезд отъезжал с платформы «Кратово».

«Движение поездов Казанского направления в сторону Москвы осуществляется по соседним путям с увеличенными интервалами. Поезда в сторону области курсируют в штатном режиме», — добавили там.

Производителем поездов «Иволга» является компания «Трансмашхолдинг». На данный момент на линиях МЦД ходят поезда четырех поколений.

Пешком по шпалам: как спасали людей из сошедшего с рельсов поезда в Коми
Общество

В апреле на территории подмосковного депо Нахабино «Иволга» столкнулась с тепловозом, когда поезд выезжал из депо. В результате головной вагон поезда сошел с рельсов. Электропоезд проводил «маневровые передвижения», пассажиров в нем не было, объяснили в МЖД. На движение пригородных электричек Рижского направления и МЦД-2 авария не повлияла.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Подмосковье поезд вагон МЦД задержка поезда МЖД
Материалы по теме
Пострадавшего при крушении поезда в Коми ребенка положили в реанимацию
Общество
«Люди сами себя спасали». Очевидцы рассказали о сходе поезда в Коми
Общество
Вагон в реке: как выглядит сошедший с рельсов пассажирский поезд в Коми
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
Минюст предложил залог для обвиняемых в случае примирения с потерпевшими Общество, 15:06
«Деловые Линии» запустили более 1500 новых направлений авиаперевозок Пресс-релиз, 15:02
Зачем нужна «дорожная карта» перехода на российские IТ-решения Отрасли, 14:59
К черту амбиции: почему зумеры отказываются от повышений — Fast Company Pro, 14:58
В Белгороде ракетную опасность объявили через шесть минут после отбоя Политика, 14:55
В роуминге как дома: что дают корпоративные тарифы в путешествиях Тренды, 14:55
От ашрама до Уолл-стрит: бывший монах — о стратегиях для счастливой жизни Pro, 14:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В КНДР заявили об успешном запуске боеголовок раздельного маневрирования Политика, 14:35
Экзамены для мигрантов предложили снимать на камеру Общество, 14:33
Комментатора Анну Дмитриеву похоронили на Новодевичьем кладбище Спорт, 14:31
На пляже в Севастополе нашли еще два суббоеприпаса от ракеты Политика, 14:29
На Украине напомнили о действии мобилизации на три категории студентов Политика, 14:29
Как приумножить кадры и привлечь инвесторов в Вологодскую область Отрасли, 14:28
У поезда «Иволга» в Подмосковье оторвался вагон Общество, 14:27