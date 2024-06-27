У поезда «Иволга» в Подмосковье оторвался вагон
В Подмосковье на станции МЦД-3 «Кратово» по техническим причинам остановился поезд, сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в телеграм-канале.
«На D3 задерживаются поезда в сторону Зеленограда-Крюково из-за остановки состава по техническим причинам», — говорится в сообщении.
Все пассажиры успели выйти из поезда на платформу. Состав будет убран вспомогательным локомотивом. В ЦППК не назвали причину случившегося, но подчеркнули, что вместе с производителем проведут внутреннюю проверку.
MSK1.RU пишет, что от поезда «Иволга» отцепился вагон. Сцепное устройство разорвалось между пятым и шестым вагоном.
Позже пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) объяснила, что произошел «саморасцеп между вагонами», когда поезд отъезжал с платформы «Кратово».
«Движение поездов Казанского направления в сторону Москвы осуществляется по соседним путям с увеличенными интервалами. Поезда в сторону области курсируют в штатном режиме», — добавили там.
Производителем поездов «Иволга» является компания «Трансмашхолдинг». На данный момент на линиях МЦД ходят поезда четырех поколений.
В апреле на территории подмосковного депо Нахабино «Иволга» столкнулась с тепловозом, когда поезд выезжал из депо. В результате головной вагон поезда сошел с рельсов. Электропоезд проводил «маневровые передвижения», пассажиров в нем не было, объяснили в МЖД. На движение пригородных электричек Рижского направления и МЦД-2 авария не повлияла.
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