На севере ОАЭ загорелся небоскреб

Огонь охватил все 36-этажное здание небоскреба. Информация о пострадавших пока не поступала

На севере Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в городе Аджман загорелся жилой небоскреб, сообщают агентства Fast News Network и Ematatalyoum в Twitter.

Очевидцы публикуют видеозаписи с места происшествия. Судя по ним, огнем охвачено многоэтажное жилое здание. На месте происшествия работают пожарные. О погибших или пострадавших пока не сообщалось.

Возгорание произошло в жилом комплексе Ajman One Tower. Предыдущий раз пожар в этом строении случился в 2016 году. Это комплекс из 12 зданий по 36 этажей, которые насчитывают в общей сложности 3 тыс. апартаментов.

В прошлом году пожар произошел в 35-этажном здании, которое находится рядом с самим высоким зданием мира Burj Khalifa. По данным агентства AP, возгорание произошло в одной из квартир жилого комплекса 8 Boulevard Walk by Emaar. О пострадавших не сообщалось.

В июле прошлого года пожар вспыхнул в порту Дубая. Огонь, вспыхнувший в результате взрыва контейнера на борту судна в порту Джебель Али, удалось взять под контроль. Никто не пострадал.