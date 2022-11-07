В Дубае рядом с самым высоким зданием в мире произошел пожар

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В Дубае загорелось 35-этажное здание, находящееся рядом с Burj Khalifa — самим высоким небоскребом в мире. Об этом сообщает AP со ссылкой на своего корреспондента.

По данным издания, пожар произошел в одной из квартир жилого комплекса 8 Boulevard Walk by Emaar.

Ни полиция, ни МЧС пока никак не отреагировали на происшествие. Информации о погибших и пострадавших нет.

В июле прошлого года пожар вспыхнул в порту Дубая. Огонь, вспыхнувший в результате взрыва контейнера на борту судна в порту Джебель Али, удалось взять под контроль. Никто не пострадал.