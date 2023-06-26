В Ростове-на-Дону загорелся зоопарк

Горит экзотариум, где живут пауки, грызуны и другие маленькие животные,сообщила глава зоопарка, в МЧС заявили о возгорании кровли музея. Площадь пожара, согласно последним данным, достигла 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет

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Пожар начался в зоопарке Ростова-на-Дону, оттуда эвакуируют животных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

О возгорании стало известно около 18:30 мск. В ведомстве сообщили, что загорелась кровля музея на территории зоопарка. Площадь пожара, согласно последним данным, достигла 300 кв. м. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Директор ростовского зоопарка Юлия Соболева сообщила порталу 161.ru, что горит экзотариум, где живут пауки, грызуны, крыланы (семейство рукокрылых, которых называют летучими собаками и лисицами), и другие маленькие животные.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области и направил запрос в Ростовский-на-Дону зоопарк.

Ростовский-на-Дону зоопарк был создан в июне 1927 года. Зоопарк расположен по адресу: улица Зоологическая, дом № 3 в центре города. Площадь зоопарка — около 60 гектар В зоопарке живут 7,5 тыс. животных 509 видов. Из них 34 видa включены в Kpaсную книгy России.

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