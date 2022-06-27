В НМИЦ им. Бакулева опровергли снятие Бокерии с должности завотделением
Хирург, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия остается главой отделения хирургического лечения интерактивной патологии, сообщили РБК в медицинском учреждении. Там подчеркнули, что ранее появившиеся сообщения об отстранении Бокерии от руководства отделением из-за неудачных операций недостоверны.
Об этом 27 июня написал Telegram-канал Baza. В сообщении говорилось, что 14 июня в центре прошла конференция. На ней руководство медцентра сообщило, что за неделю в отделении, которым руководит 82-летний Бокерия, скончались пять человек. Смерти наступили после операций, которые проводил хирург, писала Baza. Из-за этого, по данным канала, Бокерию сняли с поста завотделением.
При этом позже, писал канал, в отделении отменили запланированные операции и возобновили их при новом руководителе. Baza не указала, кого, по ее данным, назначили главой отделения.
Telegram-канал также сообщал со ссылкой на источники, что два года назад Бокерию отстранили от операций новорожденных, так как, по его данным, хирург из-за возраста не мог оперировать с необходимой скоростью.
«Президент центра Лео Антонович Бокерия продолжает по совместительству работу в должности руководителя отделения хирургического лечения интерактивной патологии, отвечая за научное развитие отделения. Руководителем отделения по клинической работе назначен доктор медицинских наук Сергей Донаканян, работающий в отделении с 2009 года», — прокомментировали информацию в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Там заявили, что ранее распространившиеся данные не соответствуют действительности.
При этом в центре сообщили, что «в связи с проведением плановых мероприятий внутреннего контроля» некоторым пациентам отделения хирургического лечения интерактивной патологии оказали необходимую медпомощь в других подразделениях медцентра. Однако сейчас все отделения учреждения функционируют в штатном режиме, добавили там.
На сайте НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Бокерия указан как руководитель отделения хирургического лечения интерактивной патологии. Он также является главным внештатным специалистом, сердечно-сосудистым хирургом Минздрава и академиком РАН. Бокерия — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
С 1994 года Бокерия был директором НМИЦ, однако в ноябре 2019 года его перевели с этой должности на позицию президента центра. Занимавшая тогда пост главы Минздрава Вероника Скворцова пояснила решение требованиями законодательства: по закону руководителем медицинской организации можно оставаться до достижения возраста 70 лет (Бокерии на тот момент было 79).