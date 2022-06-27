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Общество ,  
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В НМИЦ им. Бакулева опровергли снятие Бокерии с должности завотделением

Ранее Baza сообщила об отстранении Бокерии от руководства отделением из-за неудачных операций. В центре заявили, что хирург продолжает исполнять обязанности завотделением и занимается в его рамках развитием научного направления
Лео Бокерия
Лео Бокерия (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Хирург, президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия остается главой отделения хирургического лечения интерактивной патологии, сообщили РБК в медицинском учреждении. Там подчеркнули, что ранее появившиеся сообщения об отстранении Бокерии от руководства отделением из-за неудачных операций недостоверны.

Об этом 27 июня написал Telegram-канал Baza. В сообщении говорилось, что 14 июня в центре прошла конференция. На ней руководство медцентра сообщило, что за неделю в отделении, которым руководит 82-летний Бокерия, скончались пять человек. Смерти наступили после операций, которые проводил хирург, писала Baza. Из-за этого, по данным канала, Бокерию сняли с поста завотделением.

При этом позже, писал канал, в отделении отменили запланированные операции и возобновили их при новом руководителе. Baza не указала, кого, по ее данным, назначили главой отделения.

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Telegram-канал также сообщал со ссылкой на источники, что два года назад Бокерию отстранили от операций новорожденных, так как, по его данным, хирург из-за возраста не мог оперировать с необходимой скоростью.

«Президент центра Лео Антонович Бокерия продолжает по совместительству работу в должности руководителя отделения хирургического лечения интерактивной патологии, отвечая за научное развитие отделения. Руководителем отделения по клинической работе назначен доктор медицинских наук Сергей Донаканян, работающий в отделении с 2009 года», — прокомментировали информацию в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Там заявили, что ранее распространившиеся данные не соответствуют действительности.

При этом в центре сообщили, что «в связи с проведением плановых мероприятий внутреннего контроля» некоторым пациентам отделения хирургического лечения интерактивной патологии оказали необходимую медпомощь в других подразделениях медцентра. Однако сейчас все отделения учреждения функционируют в штатном режиме, добавили там.

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Лео Бокерия

На сайте НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Бокерия указан как руководитель отделения хирургического лечения интерактивной патологии. Он также является главным внештатным специалистом, сердечно-сосудистым хирургом Минздрава и академиком РАН. Бокерия — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

С 1994 года Бокерия был директором НМИЦ, однако в ноябре 2019 года его перевели с этой должности на позицию президента центра. Занимавшая тогда пост главы Минздрава Вероника Скворцова пояснила решение требованиями законодательства: по закону руководителем медицинской организации можно оставаться до достижения возраста 70 лет (Бокерии на тот момент было 79).

Авторы
Теги
Егор Губернаторов, Мария Лисицына Мария Лисицына
врач кадровые перестановки хирург хирургическое отделение Лео Бокерия

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