Президент Владимир Путин наградил Лео Бокерия орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени «за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки»

Лео Бокерия (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева (НМИЦ) Лео Бокерия стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Указ о награждении врача орденом I степени подписал президент Владимир Путин.

Бокерия награжден орденом «за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки».

Три младшие степени ордена «За заслуги перед Отечеством» Бокерия получил в 1999-2010 годах. Так, в 1999 году «за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами» Бокерия указом президента Бориса Ельцина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2004 году Путин своим указом наградил его тем же орденом II степени — «за выдающиеся достижения в области медицинской науки и здравоохранения», а в 2010 году президент Дмитрий Медведев — «за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу» — наградил Бокерию орденом IV степени.

Таким образом, Бокерия вошел в число полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». До сих пор, по открытым источникам, насчитывалось 56 таких людей.