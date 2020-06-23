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Бокерия стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин наградил Лео Бокерия орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени «за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки»
Лео Бокерия
Лео Бокерия (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева (НМИЦ) Лео Бокерия стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Указ о награждении врача орденом I степени подписал президент Владимир Путин.

Бокерия награжден орденом «за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки».

Три младшие степени ордена «За заслуги перед Отечеством» Бокерия получил в 1999-2010 годах. Так, в 1999 году «за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами» Бокерия указом президента Бориса Ельцина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2004 году Путин своим указом наградил его тем же орденом II степени — «за выдающиеся достижения в области медицинской науки и здравоохранения», а в 2010 году президент Дмитрий Медведев — «за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу» — наградил Бокерию орденом IV степени.

Таким образом, Бокерия вошел в число полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». До сих пор, по открытым источникам, насчитывалось 56 таких людей.

Лео Бокерия спустя 25 лет ушел c поста директора Центра Бакулева
Общество
<p>Лео Бокерия</p>

В соответствии со статутом ордена «За заслуги перед Отечеством» и положением о государственных наградах его знак I степени носится на плечевой ленте, которая проходит через правое плечо, а звезда — на левой стороне груди под звездами ордена Святого апостола Андрея Первозванного или Святого Георгия I и II степени (если таковые есть).

В ноябре 2019 года Бокерия покинул пост гендиректора НМИЦ после 25 лет работы, он занимал этот пост с 1994 года, а оставив его стал президентом Центра. Бокерия — инициатор создания и президент Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, главный редактор нескольких медицинских журналов, председатель комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественной палаты, член американской Ассоциации торакальных хирургов и Европейского общества грудных и сердечно-сосудистых хирургов, почетный профессор МГУ. 
 

Автор: Евгений Калюков
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