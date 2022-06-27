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Общество ,  
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Фальков предложил ввести мораторий на обновление стандартов образования

По словам министра, введение запрета на смену образовательных стандартов в течение определенного времени позволит снизить лишнюю нагрузку на преподавателей
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Нужно подумать о введении моратория на изменение образовательных стандартов, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на парламентских слушаниях, передает корреспондент РБК.

По его словам, образовательные стандарты должны быть гибкими, но не должны часто меняться.

«Если посмотреть в период с 2009 по 2018 год, у нас трижды сменились образовательные стандарты. В глазах преподавателя это серьезное напряжение и бумажная нагрузка. Можно подумать о моратории изменения стандартов в течение определенного времени, дать возможность преподавателям спокойно заниматься студентами, заняться реальным творчеством. Это снизит лишнюю нагрузку», — сказал министр.

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В конце мая Фальков объявил о намерении России выйти из Болонской системы. Эта система основана на двух основных циклах: бакалавриате и магистратуре и дает студентам одного вуза возможность продолжить обучение в другом, в том числе за границей. Поясняя решение, министр отметил, что страна должна перейти на «собственную уникальную систему образования», основанную на «интересах национальной экономики».

Позже в Минобрнауки сообщили, что Болонская группа исключила российские вузы из Болонской системы еще в апреле. Одним из оснований стало то, что российские ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со спецоперацией на Украине.

Как отмечал Фальков, введение «уникальной системы образования» в России не означает запрета бакалавриата и магистратуры. По его словам, специалитет будет введен только для ряда направлений, в частности для инженеров и врачей. А там, где останется магистратура, в ней нужно будет «навести больше порядка», чтобы бакалавры могли поступать только на близкие по профилю направления подготовки, заявил министр.

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Теги
Егор Губернаторов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Минобрнауки мораторий образование

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