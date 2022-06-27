Аксенов ввел режим ЧС в Симферополе из-за сильного дождя

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Российский турист погиб в ДТП в Турции Общество, 12:09
Литва согласовала с ЕК основные принципы правила в Калининград Политика, 12:09
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 12:09
Генсек РФС Александр Алаев стал и.о. главы Российской премьер-лиги Спорт, 12:00
Синоптики назвали сроки ослабления жары в Москве Общество, 11:56
Украина остановила действие соглашений с Россией по ядерной безопасности Политика, 11:55
Кучеров накричал на работника «Тампы» за нерасторопность с клюшкой. Видео Спорт, 11:54
Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Pro, 11:49
«Коммерсантъ» узнал о срыве сделки по продаже Gallina Blanca в России Бизнес, 11:48
Зачем устанавливать контакт со своим телом и что это вообще значит РБК и ГАЛС, 11:46
Названы районы Москвы с ростом цен на жилье на фоне общего их снижения Недвижимость, 11:45
«Коммерсантъ» сообщил о смене президента и акционеров у «Эксмо-АСТ» Бизнес, 11:41
В Госдуме предложили наказывать за нарушение норм об устойчивом интернете Политика, 11:41
Как выглядят обвалы, из-за которых перекрыли трассу из России в Грузию Общество, 11:37

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

Аксенов ввел режим ЧС в Симферополе из-за сильного дождя

Из-за обильных осадков в Крыму глава республики Сергей Аксенов объявил о введении режима ЧС в Симферопольском районе. В центре Симферополя накануне обрушился мост, на всем полуострове действует штормовое предупреждение

Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС Фото:children_park / VK Фото:aksenovrk / VK Сергей Аксенов Фото:София Акбашева / VK Фото:Екатерина Гринчарек / VK Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:МЧС России Фото:Яна Викторова / VK

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении режима ЧС межмуниципального значения в Симферополе и Симферопольском районе, говорится на странице главы республики в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, такое решение принято из-за сильных осадков и «комплекса опасных метеоявлений» республиканской комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС. «Указ будет опубликован на официальном портале правительства Республики Крым», — говорится в публикации.

Video

В выходные 25 и 26 июня сильные дожди прошли в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, а также в Алуште — в этих населенных пунктах выпало от половины до месячной нормы осадков.

В регионе до вечера 27 июня действует штормовое предупреждение, возможны порывы шквалистого ветра и сильные ливни. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона также предупреждало о подъеме уровня воды в реках Кача и Бельбек и угрозе образования селей.

В центре Симферополя обрушился мост
Общество

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Нет времени управлять: на что тратят свой день современные руководители
Статьи
Pro
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Полный гид по ОФЗ: какие бумаги сегодня спасут от инфляции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock И роботам, и людям: как написать работающий SEO-оптимизированный текст
Инструкции

По словам Аксенова, в воскресенье подтопления произошли в селах четырех муниципальных образований, в Симферопольском районе было разрушено два моста, в Алуште сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг», подтоплены ряд дорог. Жертв и пострадавших в результате происшествий не было.

Всего, по данным на 6.00 мск 27 июня, за два дня было подтоплено 83 частных домовладения, подвальные помещения в двух многоквартирных домах, 135 придомовых территорий, сообщал со ссылкой на региональное управление МЧС портал «Лента новостей Крыма». Из опасных зон затопления эвакуированы более 120 человек, из них более 40 детей, сообщало «РИА Новости Крым».

В Симферополе в воскресенье обрушилась часть автодорожного моста через реку Салгир на улице Толстого. Из-за паводка увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища вниз по течению реки Салгир, протекающей через столицу Крыма. Дожди продолжаются в Крыму в понедельник. 

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Сергей Аксенов

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Под Алуштой на территорию санатория сошел сель
Общество
В центре Симферополя обрушился мост
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter