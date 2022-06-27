Аксенов ввел режим ЧС в Симферополе из-за сильного дождя
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении режима ЧС межмуниципального значения в Симферополе и Симферопольском районе, говорится на странице главы республики в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, такое решение принято из-за сильных осадков и «комплекса опасных метеоявлений» республиканской комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС. «Указ будет опубликован на официальном портале правительства Республики Крым», — говорится в публикации.
В выходные 25 и 26 июня сильные дожди прошли в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, а также в Алуште — в этих населенных пунктах выпало от половины до месячной нормы осадков.
В регионе до вечера 27 июня действует штормовое предупреждение, возможны порывы шквалистого ветра и сильные ливни. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона также предупреждало о подъеме уровня воды в реках Кача и Бельбек и угрозе образования селей.
По словам Аксенова, в воскресенье подтопления произошли в селах четырех муниципальных образований, в Симферопольском районе было разрушено два моста, в Алуште сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг», подтоплены ряд дорог. Жертв и пострадавших в результате происшествий не было.
Всего, по данным на 6.00 мск 27 июня, за два дня было подтоплено 83 частных домовладения, подвальные помещения в двух многоквартирных домах, 135 придомовых территорий, сообщал со ссылкой на региональное управление МЧС портал «Лента новостей Крыма». Из опасных зон затопления эвакуированы более 120 человек, из них более 40 детей, сообщало «РИА Новости Крым».
В Симферополе в воскресенье обрушилась часть автодорожного моста через реку Салгир на улице Толстого. Из-за паводка увеличен сброс воды из Симферопольского водохранилища вниз по течению реки Салгир, протекающей через столицу Крыма. Дожди продолжаются в Крыму в понедельник.