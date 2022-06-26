В центре Симферополя обрушился мост

В центре Симферополя обрушилась часть моста через реку Салгир, сообщил мэр Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.

«На улице Толстого обрушилась часть моста», — сказал он.

Пострадавших в результате происшествия нет. Река Салгир вышла из берегов после ливней и увеличения сброса воды из Симферопольского водохранилища, уточнил глава Симферополя.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около Алушты сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг». Он также рассказал, что в результате обильных осадков произошли подтопления в Симферопольском районе Крыма — шесть населенных пунктов в городе Симферополе по 14 адресам, в Белогорском районе — три населенных пункта, в Бахчисарайском районе — три населенных пункта.

В МЧС предупредили, что 27 июня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5–1,0 м; в среднем и нижнем течении рек Кача и Бельбек на 1,0–2,0 м, в низких местах незначительный выход воды на пойму. Кроме того, возможен сход селей.



В республике также действует штормовое предупреждение.