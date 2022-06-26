В центре Симферополя обрушился мост

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Кадыров сообщил о формировании четырех чеченских батальонов «Ахмат» Политика, 26 июн, 23:56
Против врачей скорой возбудили дело из-за смерти Юрия Шатунова Общество, 26 июн, 23:40
Калининградский губернатор заявил, что ЕК «облажалась» в вопросе транзита Политика, 26 июн, 23:29
Матвиенко сравнила с геноцидом замораживание активов россиян Политика, 26 июн, 23:10
Турция анонсировала новый саммит с Финляндией и Швецией по вопросу НАТО Политика, 26 июн, 23:03
Полиция задержала подозреваемого в поджоге храма в Петербурге Общество, 26 июн, 23:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 26 июн, 23:00
В центре Симферополя обрушился мост Общество, 26 июн, 22:31
Турция пообещала не присоединяться к санкциям против России Политика, 26 июн, 22:23
Швейцарская таможня выявила 18 случаев нарушения санкций против России Политика, 26 июн, 22:03
Матвиенко заявила о нежелании России «заниматься болтологией» с Украиной Политика, 26 июн, 22:03
Шведский форвард «Спартака» похвалил решение ФИФА по легионерам в России Спорт, 26 июн, 22:00
В ЛНР заявили о нахождении в Лисичанске «сотрудников офиса Зеленского» Политика, 26 июн, 21:42
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 26 июн, 21:41

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

В центре Симферополя обрушился мост

В центре Симферополя обрушилась часть моста через реку Салгир, сообщил мэр Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.

«На улице Толстого обрушилась часть моста», — сказал он.

Пострадавших в результате происшествия нет. Река Салгир вышла из берегов после ливней и увеличения сброса воды из Симферопольского водохранилища, уточнил глава Симферополя.

Мэр Сочи сообщил, что унесенные в море туристы ночевали в машинах
Общество

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около Алушты сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг». Он также рассказал, что в результате обильных осадков произошли подтопления в Симферопольском районе Крыма — шесть населенных пунктов в городе Симферополе по 14 адресам, в Белогорском районе — три населенных пункта, в Бахчисарайском районе — три населенных пункта.

В МЧС предупредили, что 27 июня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5–1,0 м; в среднем и нижнем течении рек Кача и Бельбек на 1,0–2,0 м, в низких местах незначительный выход воды на пойму. Кроме того, возможен сход селей.

В республике также действует штормовое предупреждение.

Теги
Крым Симферополь обрушение моста

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Под Алуштой на территорию санатория сошел сель
Общество
В Сочи нашли тело второй погибшей из унесенного в море автомобиля
Общество
СК сообщил о трех детях в унесенных в Черное море машинах в районе Сочи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter