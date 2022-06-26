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Под Алуштой на территорию санатория сошел сель

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Около крымской Алушты сошел сель на территорию санатория «Аю-Даг». Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, в результате обильных осадков произошли подтопления в Симферопольском районе Крыма — шесть населенных пунктов в городе Симферополе по 14 адресам, в Белогорском районе — три населенных пункта, в Бахчисарайском районе — три населенных пункта. «На данный момент остаются подтопленными 19 придомовых территорий и семь частных домовладений», — добавил Аксенов.

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Жертв и пострадавших от стихии нет. Все оперативные службы ведут деятельность в оперативном режиме, были привлечены свыше 200 человек, около 60 единиц техники и три оперативные группы.

В МЧС предупредили, что 27 июня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5–1,0 м; в среднем и нижнем течении рек Кача и Бельбек на 1,0–2,0 м, в низких местах незначительный выход воды на пойму. Кроме того, возможен сход селей.

В республике также действует штормовое предупреждение. В Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, град, шквал 15–20 м/с, напомнили спасатели.

Теги
Крым МЧС сели Сергей Аксенов

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