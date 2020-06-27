Американские ученые сообщили о «зловещих щупальцах» коронавируса

Ученые из Калифорнийского университета установили способ распространения инфекции по организму и пришли к выводу, что для борьбы с COVID-19 можно использовать препараты, разработанные для лечения рака

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Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, способен протянуть от пораженных клеток нити, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться по организму. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование, которое должен опубликовать научный журнал Cell.

По словам профессора Невана Крогана, который руководил исследованием, «зловещие» нити пробивают оболочку клеток, и инфекция передается от одной клетки к другой. «Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет заражение», — заявил он.

Авторы исследования выяснили, что пораженные клетки, используют свои потоковые нити, или филоподии, чтобы заражать соседние, еще здоровые клетки, превращая их в своего рода «зомби», пишет Los Angeles Times. Способность заражать другие клетки таким способом отличает SARS-CoV-2 от других типов вирусов, вызывающих такие заболевания как ВИЧ-инфекция или оспа.