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Американские ученые сообщили о «зловещих щупальцах» коронавируса

Ученые из Калифорнийского университета установили способ распространения инфекции по организму и пришли к выводу, что для борьбы с COVID-19 можно использовать препараты, разработанные для лечения рака
Фото: ucsf / Facebook
Фото: ucsf / Facebook

Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, способен протянуть от пораженных клеток нити, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться по организму. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование, которое должен опубликовать научный журнал Cell.

По словам профессора Невана Крогана, который руководил исследованием, «зловещие» нити пробивают оболочку клеток, и инфекция передается от одной клетки к другой. «Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет заражение», — заявил он.

Авторы исследования выяснили, что пораженные клетки, используют свои потоковые нити, или филоподии, чтобы заражать соседние, еще здоровые клетки, превращая их в своего рода «зомби», пишет Los Angeles Times. Способность заражать другие клетки таким способом отличает SARS-CoV-2 от других типов вирусов, вызывающих такие заболевания как ВИЧ-инфекция или оспа.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Благодаря открытию ученые пришли к выводу, что для борьбы с COVID-19 можно использовать препараты, большинство из которых были разработаны для лечения рака. Они провели эксперименты на клетках почек африканских зеленых мартышек, которые ранее были заражены вирусом. Затем лекарства испытали на клетках легких человека.

Одним из таких препаратов стал тайваньский силмитасертиб. Как отмечает LA Times, всего же к лекарствам, способным помочь в борьбе с COVID-19, ученые отнесли семь препаратов, в том числе гилтеритиниб (Xospata) японской компании Astellas Pharma, который ранее одобрило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США для лечения пациентов с лейкемией.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

В мае журнал Nature опубликовал исследование группы ученых из США и Швейцарии, которые выявили не восприимчивых к коронавирусу людей. Они пришли к выводу, что в организме пациентов, переболевших в 2003 году атипичной пневмонией (ее вызывает вирус SARS-CoV-1), нашли антитела, способные блокировать SARS-CoV-2.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, клетки
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