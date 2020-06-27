В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19

Накануне в стране зарегистрировали 6800 новых зараженных, 27 июня — 6852 случая. Всего в России зарегистрировали более 627 тыс. заболевших COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 26 июня, за сутки в России обнаружили 6800 новых случаев заражения.

По новым данным, в Москве выявили 750 заболевших. Менее тысячи новых случаев в столице фиксируют с 24 июня, тогда в Москве зарегистрировали 811 зараженных. Всего в столице выявили свыше 219 тыс. заболевших.

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