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МАК ответил на обвинения ЦБ в адрес экс-совладельцев «Трансаэро»
В Центробанке заявили, что из-за махинаций с акциями частным инвесторам «Трансаэро» был нанесен ущерб в размере не менее 200 млн руб. МАК ответил, что его председатель Татьяна Адонина продавала все акции законно
Татьяна Адонина (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Председателю Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяне Адониной ничего не известно о манипулировании акциями компании «Трансаэро», в том числе с участием иностранных компаний Jeimbo и Otkritie Advisory Services, говорится в публикации на сайте МАК.

К Адониной из-за акций не обращались с 2014 года (когда, по данным регулятора, начались манипуляции) ни ЦБ, ни правоохранительные органы, ни кто-либо другой, говорится в сообщении.

Все акции российских эмитентов, которыми в разные годы владела Адонина, приобретались в соответствии с законом, заявили в МАК; с 2014 года она заплатила более 30 млн руб. подоходного налога.

В сентябре 2015 года Адонина и «другие члены ее семьи» безвозмездно отдали все принадлежавшие им акции «Трансаэро» на сумму более 300 млн руб. сыну Адониной Александру Плешакову для их дальнейшей передачи «Аэрофлоту» по решению правительственной комиссии, заявили в комитете.

В начале 2016 года было общеизвестно, что состояние компании было «крайне тяжелым», также говорится в комментариях МАК.

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Центробанк в четверг сообщил, что выявил два случая манипулирования акциями «Трансаэро». По данным регулятора, с сентября по декабрь 2016 года Плешаков передал Адониной 41,4% акций авиакомпании.

При этом инсайдерская информация о выходе Плешакова из капитала компании не была раскрыта, акции со счета Адониной продали частным инвесторам по рыночной цене. В случае раскрытия котировки могли бы резко поменяться, говорил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По оценке ЦБ, действия Плешакова и Адониной позволили им избежать убытков на сумму более 200 млн руб., это минимальная сумма ущерба, который понесли инвесторы, купившие акции. Регулятор увидел в действиях Адониной и Плешакова признаки уголовных преступлений.

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Другие манипуляции с акциями «Трансаэро», как сообщили в ЦБ, проводились в 2014–2015 годах. Кипрская Jeimbo Cyprus Limited и бермудская Otkritie Advisory Services Limited регулярно вели сделки по акциям «Трансаэро», фактически обеспечивая весь объем торгов, заявил Лях. По его словам, речь идет о создании видимости торговой активности. Об этих фактах Адониной ничего не известно, говорится в комментарии МАК.

«Трансаэро» прекратила работу в 2015 году из-за долгов и убытков, спустя два года ее признали банкротом.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Межгосударственный авиационный комитет, ЦБ
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