МАК ответил на обвинения ЦБ в адрес экс-совладельцев «Трансаэро»

В Центробанке заявили, что из-за махинаций с акциями частным инвесторам «Трансаэро» был нанесен ущерб в размере не менее 200 млн руб. МАК ответил, что его председатель Татьяна Адонина продавала все акции законно

Татьяна Адонина (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Председателю Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяне Адониной ничего не известно о манипулировании акциями компании «Трансаэро», в том числе с участием иностранных компаний Jeimbo и Otkritie Advisory Services, говорится в публикации на сайте МАК.

К Адониной из-за акций не обращались с 2014 года (когда, по данным регулятора, начались манипуляции) ни ЦБ, ни правоохранительные органы, ни кто-либо другой, говорится в сообщении.

Все акции российских эмитентов, которыми в разные годы владела Адонина, приобретались в соответствии с законом, заявили в МАК; с 2014 года она заплатила более 30 млн руб. подоходного налога.

В сентябре 2015 года Адонина и «другие члены ее семьи» безвозмездно отдали все принадлежавшие им акции «Трансаэро» на сумму более 300 млн руб. сыну Адониной Александру Плешакову для их дальнейшей передачи «Аэрофлоту» по решению правительственной комиссии, заявили в комитете.

В начале 2016 года было общеизвестно, что состояние компании было «крайне тяжелым», также говорится в комментариях МАК.