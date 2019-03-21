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ВТБ подал против экс-владельцев «Трансаэро» иск на 250 млрд руб.
Ответчиками по иску выступают бывший гендиректор «Трансаэро» Ольга Плешакова, ее муж Александр Плешаков и его мать Татьяна Анодина. Ранее семья владела контрольным пакетом акций «Трансаэро»
Ольга и Александр Плешаковы (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Банк ВТБ попросил ​Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлечь ​Ольгу и Александра Плешаковых, а также Татьяну Анодину к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве авиакомпании «Трансаэро». Общая сумма иска, как следует из определения суда, составляет более 249,2 млрд руб.

«Трансаэро» прекратила полеты в 2015 году, а в 2017 году была признана банкротом. Банк ВТБ, а также его дочерние структуры были в числе основных кредиторов авиакомпании (9,4 млрд руб. и 19,3 млрд руб. соответственно). Общий размер долга «Трансаэро» перед кредиторами оценивался примерно в 250 млрд руб., чем, как отмечает «Коммерсантъ», и объясняется размер суммы иска ВТБ.

В иске также указывается, что Ольга Плешакова, занимавшая ранее посты генерального директора и главы совета директоров «Трансаэро», не передала конкурсному управляющему компании ряд документов бухгалтерского учета и отчетности, что существенно затрудняет процедуру банкротства, в частности инвентаризацию имущества.

В своем иске ВТБ указал также на то, что руководство «Трансаэро» задним числом изменило отчетность за 2012-й — третий квартал 2014 года и «она содержит признаки недостоверности», о чем банк узнал уже впоследствии.​

РБК отправил запрос в ВТБ.

В мае 2018 года ВТБ подавал иск о банкротстве основателя «Трансаэро» Александра Плешакова (был главным исполнительным директором компании и главой ее совета директоров; Ольга Анодина — его мать), однако уже в июне Арбитражный суд Москвы производство по делу прекратил в связи с погашением последним задолженности.

«Поскольку Александр Плешаков полностью погасил свой долг перед ВТБ, мы обратились в суд с ходатайством прекратить дело о его личном банкротстве. Суд его удовлетворил. При этом процедура банкротства компании «Трансаэро» продолжается», — сообщала тогда пресс-служба банка.

В начале марта 2019 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отказал конкурсному управляющему «Трансаэро» Алексею Белокопыту, просившему взыскать с Ольги Плешаковой почти 11,3 млн руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Трансаэро», Ольга Плешакова, Александр Плешаков, Анодина
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