ВТБ подал против экс-владельцев «Трансаэро» иск на 250 млрд руб.

Ответчиками по иску выступают бывший гендиректор «Трансаэро» Ольга Плешакова, ее муж Александр Плешаков и его мать Татьяна Анодина. Ранее семья владела контрольным пакетом акций «Трансаэро»

Ольга и Александр Плешаковы (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Банк ВТБ попросил ​Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлечь ​Ольгу и Александра Плешаковых, а также Татьяну Анодину к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве авиакомпании «Трансаэро». Общая сумма иска, как следует из определения суда, составляет более 249,2 млрд руб.

«Трансаэро» прекратила полеты в 2015 году, а в 2017 году была признана банкротом. Банк ВТБ, а также его дочерние структуры были в числе основных кредиторов авиакомпании (9,4 млрд руб. и 19,3 млрд руб. соответственно). Общий размер долга «Трансаэро» перед кредиторами оценивался примерно в 250 млрд руб., чем, как отмечает «Коммерсантъ», и объясняется размер суммы иска ВТБ.

В иске также указывается, что Ольга Плешакова, занимавшая ранее посты генерального директора и главы совета директоров «Трансаэро», не передала конкурсному управляющему компании ряд документов бухгалтерского учета и отчетности, что существенно затрудняет процедуру банкротства, в частности инвентаризацию имущества.

В своем иске ВТБ указал также на то, что руководство «Трансаэро» задним числом изменило отчетность за 2012-й — третий квартал 2014 года и «она содержит признаки недостоверности», о чем банк узнал уже впоследствии.​

РБК отправил запрос в ВТБ.