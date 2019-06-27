ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

Бывшие совладельцы «Трансаэро» манипулировали акциями компании, сообщил ЦБ. Александр Плешаков и его мать Татьяна Анодина нанесли инвесторам ущерб на сумму не менее 200 млн руб.

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ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

С сентября по декабрь 2016 года контролирующий акционер «Трансаэро» Александр Плешаков (владел 59,48% акций) на основании договоров дарения перевел 41,4% акций компании со своего счета на счет своей матери Татьяны Анодиной. Операции он совершал пакетами размером не более 5% акций. Инсайдерская информация о выходе Плешакова из капитала «Трансаэро» не была раскрыта, отметил Лях: бумаги затем со счета Анодиной были проданы на бирже частным инвесторам по рыночным ценам — в случае раскрытия их котировки резко изменились бы.

Манипуляции акциями позволили Плешакову и Анодиной избежать убытков на сумму более 200 млн руб., оценивает ЦБ. Это минимальная сумма ущерба, понесенного 2 тыс. частных инвесторов, купивших акции «Трансаэро».

ЦБ видит в действиях Плешакова и Анодиной признаки уголовных преступлений по статьям о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком, заявил Лях. Регулятор передал материалы дела в правоохранительные органы.

«Трансаэро» прекратила работу осенью 2015 года. Forbes писал, что Плешаков вместе с супругой Ольгой, также совладелицей «Трансаэро», покинул Россию в 2015 году. Ольга Плешакова эту информацию опровергала. Вместе супруги контролировали 36,62% авиакомпании.