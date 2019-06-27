Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Актер получил новосибирскую прописку в прошлом году и занялся бизнесом по производству и поставке продуктов

Жерар Депардье (Фото: Thierry Roge / Zuma / ТАСС)

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке. Это следует из данных системы «Контур. Фокус». Сумму долга, из-за которой счета были заблокированы, не уточняется. Из документа следует, что налоговая служба приняла решение 20 июня.

«РБК Новосибирск» отмечает, что исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов не обнаружено.

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика». Он пояснил, что после этого налогоплательщик производит сверку с налоговой, и если долг не подтверждается, ограничение снимается.

Московская налоговая в середине января заблокировала счет ООО «Продюсерский Центр Жерара Депардье» в банке ВТБ. Из данных «Контур. Фокус» следует, что блокировка до сих пор не снята. «У налогоплательщика начислен налог около 19 тыс. руб., а переплата составляет 26 тыс. руб. — это значит, что фактически задолженности нет», — заявил «РБК Новосибирск» Мосман.