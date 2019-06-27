Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,10 +0,02 EUR Бирж. 71,71 +0 Brent 65,88 -0,78% USD Нал. 63,46 62,67 EUR Нал. 72,07 71,25 USD ЦБ 63,05 +0,24 EUR ЦБ 71,66 +0,28 EUR/USD 1,1366 +0,0004 BTC/USD Бирж. 11 609,00 -1 267,00 IMOEX 2 772,69 -0,09% RTSI 1 384,57 -0,15% DJIA 26 536,82 -0,04% Nasdaq 7 909,97 +0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Alibaba $220 (+28,5%) прогноз Stifel к 16.05.20
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
UnitedHealth $305 (+24,56%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Alibaba $220 (+28,5%) прогноз Stifel к 16.05.20
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
UnitedHealth $305 (+24,56%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 63,05 (+0,24) Quote, 12:15
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 71,66 (+0,28) Quote, 12:15
Капитан сборной Украины поддержал отстранение российских биатлонистов Спорт, 12:30 ВЦИОМ признал молодежь наиболее довольной жизнью частью общества Общество, 12:29 Делегации Литвы и Грузии останутся в ПАСЕ после скандала с Россией Политика, 12:26 Худрук саратовского ТЮЗа умер после падения в оркестровую яму Общество, 12:20 Глава Dow в России Артур Ерицпохов — об инновациях в химической отрасли Партнерский материал, 12:11 Теодор Курентзис заявил о непонимании со стороны властей Пермского края Общество, 12:10 Что такое иммерсивные туры и почему это не туризм Стиль, 12:09 Грядет мир киберпанка: что обсудили DIY-ретейлеры со всего мира в Дублине Pro, 12:04 Созданный ФСБ центр сообщил об утечке кибероружия США к «плохим парням» Общество, 12:02 Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни Экономика, 11:45 Московское «Динамо» продлило контракт с Вадимом Шипачевым Спорт, 11:45 Самые необычные семейные традиции со всего мира Спецпроект РБК PINK, 11:40 «Остров превратился в пустыню»: последствия извержения вулкана на Курилах Общество, 11:39  ФСБ заявила об утечке данных о кибератаках на российские объекты за рубеж Технологии и медиа, 11:38
Общество ,  
0 
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Актер получил новосибирскую прописку в прошлом году и занялся бизнесом по производству и поставке продуктов
Жерар Депардье (Фото: Thierry Roge / Zuma / ТАСС)

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке. Это следует из данных системы «Контур. Фокус». Сумму долга, из-за которой счета были заблокированы, не уточняется. Из документа следует, что налоговая служба приняла решение 20 июня.

«РБК Новосибирск» отмечает, что исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов не обнаружено.

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика». Он пояснил, что после этого налогоплательщик производит сверку с налоговой, и если долг не подтверждается, ограничение снимается.

Московская налоговая в середине января заблокировала счет ООО «Продюсерский Центр Жерара Депардье» в банке ВТБ. Из данных «Контур. Фокус» следует, что блокировка до сих пор не снята. «У налогоплательщика начислен налог около 19 тыс. руб., а переплата составляет 26 тыс. руб. — это значит, что фактически задолженности нет», — заявил «РБК Новосибирск» Мосман.

Фотогалерея 
Новые русские: как знаменитости получали российское гражданство


Депардье получил российский паспорт в январе 2013 года. Он сделал это после того, как власти Франции ввели на доходы свыше €1 млн налог в размере 75%. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В Новосибирске Депардье прописался в декабре 2018 года «из-за более выгодного географического положения». Бизнес-партнер Депардье Юлия Мосман заявляла, что актер запускает в Новосибирске бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов. Также он планирует снять цикл документальных фильмов о России.

Летом прошлого года УФССП по Мордовии опубликовало информацию о том, что приставы не смогли взыскать с Депардье налоговую задолженность в Саранске. По данным представителей актера, речь шла о 1113 руб.

Теги: Жерар Депардье, налоговая
Материалы по теме
СМИ узнали о намерении Депардье получить гражданство Турции
Общество
Депардье обвинили в сексуальных домогательствах во Франции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter